Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti 5 Mart Perşembe?

Dominik'te devam eden Survivor 2026 macerasında bu akşam ekranlara gelen 5?Mart Perşembe bölümünde iletişim oyunu büyük heyecan yarattı. Henüz kazanan takım netleşmese de izleyiciler parkur sonuçlarını ve takımlar arasındaki mücadeleyi ilgiyle takip ediyor. Ada konseyinde yapılan oylama sonrası haftanın eleme potasına giren yarışmacılar ise Onur Alp ve Engincan olarak belirlendi ve bu iki isim Survivor'da kalabilmek için SMS oylarına çıkacak.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNDA KİM GALİP GELDİ?

Survivor'da iletişim oyununda heyecan doruktaydı. Kazanan takım belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. Takımların stratejileri ve oyun içi performansları merakla takip ediliyor.

ELEME POTASINDA KİMLER BULUNUYOR?

Survivor'da bu hafta eleme potasına çıkan isimler belli oldu. Potada yer alan yarışmacılar:

• Onur Alp

• Engincan

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Adaya veda eden yarışmacı bu hafta Büşra oldu. Survivor'da her eleme heyecan yaratmaya devam ediyor ve izleyiciler büyük bir merakla gelişmeleri takip ediyor.