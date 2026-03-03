Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 3 Mart Salı?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ederken, 3 Mart Salı günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı belli oldu. Kritik oyunu kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekipte yapılan ada konseyinde bir yarışmacının ismi eleme potasına yazıldı. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde…

SURVİVOR 3 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Mart 2026 Salı akşamı oynanan Survivor dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar büyük mücadele verirken, kazanan takım ve dokunulmazlığı alan isim izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın avantajları ve performans detayları haberimizde yer alıyor.

ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım, ada konseyinde eleme için kritik kararlar aldı. Survivor 3 Mart eleme adayı olarak belirlenen isim yarışmacılar ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Potaya giren yarışmacının performansı ve takım içindeki durumu, Survivor'da yeni haftanın heyecanını artırdı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci dokunulmazlık oyunundan sonra eleme potasına girecek ikinci yarışmacının kim olacağı merak konusu. Takımlar arasındaki rekabetin hız kazandığı oyun sonrası, stratejiler ve performanslar eleme adayını belirleyecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Onur Alp oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yaşanan mücadeleler, yarışmacının potaya yazılmasına neden oldu. Onur Alp'in ada konseyindeki performansı ve takım arkadaşlarının oyları eleme adayını netleştirdi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın Survivor'dan veda eden ismi Büşra oldu. Kırmızı takım yarışmacısı olarak gösterdiği performansın ardından elenen Büşra, ada yaşamına veda etti. Yarışmada geriye kalan yarışmacılar, yeni dokunulmazlık oyunları için hazırlanıyor.