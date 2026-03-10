Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Mart 2026? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

"Survivor Türkiye 2026" 10 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarıştı. Zorlu mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, Ünlüler – Gönüllüler arasında yapılan ada konseyi oylamasında haftanın ilk eleme adayı Lina'nın ardından ikinci eleme adayı da gündeme geldi. Bu kritik karşılaşma ve eleme gelişmeleri sosyal medyada gündem oldu.

SURVİVOR 10 MART 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNU HEYECANI

Kıyasıya rekabet, strateji ve hırsın zirveye çıktığı Survivor Türkiye'de birleşme partisine sayılı günler kaldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, birleşme partisinde avantaj elde edebilmek için her dokunulmazlık oyununda mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyor. Bu hafta oynanacak dokunulmazlık oyunu, kadın eleme potasının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Peki, Survivor 10 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 10 MART 2026 DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de 10 Mart 2026'da oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takımın galip geleceği büyük merak konusu oldu. Yarışmacılar, parkurda hem fiziksel hem de stratejik yeteneklerini sergileyerek takımlarını avantajlı duruma taşımaya çalıştı. Kazanan takım, ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanacak.

SURVİVOR 10 MART 2026 İKİNCİ ELEME ADAYI

Haftanın ikinci eleme adayı da dokunulmazlık oyununa göre belirlenecek. Kadın eleme potasında sürpriz bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yarışmacılar arasındaki rekabet, ikinci eleme adayının kim olacağını belirleyecek ve adaya veda edecek isim merakla bekleniyor.

ÖNCEKİ HAFTANIN ELEME GELİŞMELERİ

Survivor Türkiye'de 9 Mart 2026'da oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, kadınlar arasında eleme potasına Lina'yı yazmıştı. Erkekler arasında ise Onur Alp, son olarak adaya veda eden yarışmacı olmuştu. Bu gelişmeler, yarışmanın gidişatını ve takımların stratejilerini önemli ölçüde etkiledi.

SURVIVOR 2026 TAKIM KADROLARI

KIRMIZI TAKIM

• Bayhan Gürhan

• Deniz Çatalbaş

• Nefise Karatay

• Sercan Yıldırım

• Mert Nobre

• Murat Arkın

• Seren Ay Çetin

• Serhan Onat

• Can Berkay Ertemiz

• Seda Albayrak

Her dokunulmazlık oyunu, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bu hafta da adada strateji, rekabet ve sürprizlerle dolu dakikalar yaşanacak.