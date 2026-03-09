Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 9 Mart 2026 eleme adayı kim oldu? Survivor Deniz-Sercan olayı nedir? Deniz ve Sercan'a ne olacak?

9 Mart 2026 Survivor bölümünde heyecan doruktaydı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken, haftanın eleme adayı da ada konseyinde ortaya çıktı. Yarışmacılar arasındaki rekabet, izleyicilerin dikkatini çekerken, oyunun sonucu ve eleme adayı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI BAŞLADI

Survivor'da takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kritik mücadele sonucunda eleme potasına girecek yarışmacı merakla bekleniyor. Önceki elemede adaya veda eden isim ise Onur Alp olmuştu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi henüz belli değil. Kazanan takım açıklanır açıklanmaz bu haber güncellenecek ve detaylar paylaşılacak.

ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Dokunulmazlık oyunundan sonra eleme potasına girecek ilk yarışmacı da netleşecek. Yarışmacıların performansı ve takım stratejileri, bu önemli kararda belirleyici olacak.

DENİZ'DEN SERCAN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Deniz'le birebir görüşme yaptı. Konsey sırasında Sercan'la olan ilişkisini soran Ilıcalı, olayın gerçek boyutunu öğrenmek istedi. Deniz, fragmanda "Şu an burada ilk defa söyleyeceğim" diyerek izleyicilerin merakını artırdı. Açıklamalar netleştiğinde detaylar haberimize eklenecek.