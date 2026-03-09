Haberler

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 9 Mart 2026 eleme adayı kim oldu? Survivor Deniz-Sercan olayı nedir? Deniz ve Sercan'a ne olacak?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 9 Mart 2026 eleme adayı kim oldu? Survivor Deniz-Sercan olayı nedir? Deniz ve Sercan'a ne olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor 2026'da 9 Mart dokunulmazlık oyunu heyecanı ekranlara taşındı. İzleyiciler, dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını ve haftanın kritik eleme adayının kim olduğunu merakla takip ediyor. Bu nefes kesen mücadele, yarışmacılar arasındaki stratejik hamleleri ve ada konseyinde yaşanacak sürprizleri de gündeme taşıyor.

9 Mart 2026 Survivor bölümünde heyecan doruktaydı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken, haftanın eleme adayı da ada konseyinde ortaya çıktı. Yarışmacılar arasındaki rekabet, izleyicilerin dikkatini çekerken, oyunun sonucu ve eleme adayı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI BAŞLADI

Survivor'da takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kritik mücadele sonucunda eleme potasına girecek yarışmacı merakla bekleniyor. Önceki elemede adaya veda eden isim ise Onur Alp olmuştu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 9 Mart 2026 eleme adayı kim oldu? Survivor Deniz-Sercan olayı nedir? Deniz ve Sercan'a ne olacak?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi henüz belli değil. Kazanan takım açıklanır açıklanmaz bu haber güncellenecek ve detaylar paylaşılacak.

ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Dokunulmazlık oyunundan sonra eleme potasına girecek ilk yarışmacı da netleşecek. Yarışmacıların performansı ve takım stratejileri, bu önemli kararda belirleyici olacak.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 9 Mart 2026 eleme adayı kim oldu? Survivor Deniz-Sercan olayı nedir? Deniz ve Sercan'a ne olacak?

DENİZ'DEN SERCAN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Deniz'le birebir görüşme yaptı. Konsey sırasında Sercan'la olan ilişkisini soran Ilıcalı, olayın gerçek boyutunu öğrenmek istedi. Deniz, fragmanda "Şu an burada ilk defa söyleyeceğim" diyerek izleyicilerin merakını artırdı. Açıklamalar netleştiğinde detaylar haberimize eklenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var