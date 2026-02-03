Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 3 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunu sonrası dengeler değişti. Kıyasıya mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım netleşirken, ada konseyinde eleme adayı olarak yazılan isim sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SURVİVOR 3 ŞUBAT 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda 3 Şubat Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, ada hayatındaki dengeleri belirleyecek kritik mücadelelerden biri olarak öne çıktı. Zorlu parkur ve yüksek tempo ile geçen karşılaşmanın ardından dokunulmazlığı kazanan takıma dair detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR 3 ŞUBAT 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası gözler ada konseyine çevrildi. Survivor'da 3 Şubat 2026 tarihli konseyde eleme potasına giren yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Eleme adayı bilgisi açıklandığında içerik anlık olarak güncellenecektir.

SURVİVOR 2026 İLK İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2026 sezonunun ilk iletişim ödülü mücadelesinde kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Ünlüler, 12-11'lik skorla iletişim ödülünün sahibi olurken, Gönüllüler takımı sevdikleriyle görüşme şansını kaçırdı.

SURVİVOR 2026'YA VEDA EDEN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor'da 1 Şubat akşamı oynanan eleme oyunu sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Yapılan düello sonucunda Tuğçe Melis Demir, Survivor 2026 macerasını noktalayan ilk yarışmacı oldu. Kısa süren Survivor serüveni, eleme gecesiyle sona erdi.