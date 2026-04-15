TV8’in fenomen yarışması Survivor’da sular durulmuyor; gözler bu kez "Bayhan neden yok?" sorusunun yanıtına çevrildi. Yarışmanın dinamiklerine renk katan Bayhan merak edildi. Survivor Bayhan elendi mi, Bayhan neden yok?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? DÜN GECE ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2026, Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birleşme partisinde yaşanan muazzam düetler ve rekabetin dozunun artmasıyla birlikte, "Dün akşam Survivor'da kim elendi?" sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı haline geldi. Adrenalin dolu parkurlarda sergilenen mücadelenin ardından, bir yarışmacı hayallerine veda ederek adadan ayrılmak zorunda kaldı.

NEFES KESEN DÜELLO: 4 İSİM ELEME POTASINDAYDI

Survivor’ın değişen eleme sistemi, bu hafta da heyecanı zirveye taşıdı. Haftanın eleme adayları olarak belirlenen Sude, Lina, Gözde ve Seda, adada kalabilmek için zorlu bir düelloda karşı karşıya geldi. İlk etapta kıyasıya bir rekabet içine giren Sude ve Seda, rakiplerini geride bırakarak eleme adaylığından kurtulmayı başardı. Geriye kalan iki isim için ise kader anı başladı.

ADAYA VEDA EDEN İSİM: GÖZDE BOZKURT’UN GÖZYAŞLARI

Düellonun son aşamasında Gözde ve Lina arasında büyük bir gerilim yaşandı. Yapılan halk oylaması sonucunda Lina koruma altına alınırken, Survivor 2026'nın iddialı isimlerinden biri olan Gözde Bozkurt yarışmaya veda eden isim oldu. Sporcu kimliği ve beden eğitimi öğretmenliği kariyeriyle tanınan Gözde, parkurlardaki çevikliği ve güçlü duruşuyla rakiplerine korku salıyordu. Başarılı yarışmacı, sonuçların açıklanmasının ardından arkadaşlarına gözyaşları içinde veda etti.

BAYHAN ELENDİ Mİ? SOSYAL MEDYADA YAYILAN İDDİALARA CEVAP

Birleşme partisinde Deniz Seki ile yaptığı düetle haftaya damga vuran Bayhan hakkında ortaya atılan elenme iddiaları da netlik kazandı. Özellikle son günlerde yayınlarda görünmemesi üzerine hayranlarını endişelendiren ünlü sanatçı için yapılan "Elendi mi?" tartışmaları asılsız çıktı. Bayhan yarışmaya devam ediyor. Bu hafta adadan ayrılan tek isim Gözde Bozkurt olurken, Bayhan’ın gelecek bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

SURVIVOR 2026’DA ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Gözde’nin vedasının ardından hem Gönüllüler hem de Ünlüler takımında stratejiler yeniden belirleniyor. En güçlü yarışmacılardan birinin elenmesi, takımlar arasındaki güç dengelerini de doğrudan etkiledi. Önümüzdeki haftalarda parkurlarda yaşanacak yeni karşılaşmalar ve adadaki yaşam mücadelesi, Survivor takipçilerini yine heyecan dolu bölümlerin beklediğini gösteriyor.

