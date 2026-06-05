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Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu 5 Haziran Cuma?

Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu 5 Haziran Cuma?
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Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı ve 5 Haziran Cuma günü eleme adayları kim oldu soruları yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu bölümün ardından dokunulmazlık oyunu sonucu ve ada konseyinde yaşanan gelişmeler gündemin odağına yerleşti.

Survivor’da 2. dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına giren yarışmacılar 5 Haziran Cuma günü yayınlanan bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. “Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?” soruları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SURVIVOR’DA 5 HAZİRAN HEYECANI ZİRVE YAPTI

Survivor Türkiye’da büyük final öncesi rekabet giderek artarken, 5 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümde yarışmacılar kritik bir mücadeleye çıktı. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir yarış yaşanırken, gözler konseyde açıklanacak sonuçlara çevrildi.

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bireysel performanslarıyla öne çıkmaya çalıştı. Ancak yayın anında oyunun kazananı henüz netleşmedi. Mücadelede yarışmacıların son ana kadar büyük bir rekabet içinde olduğu belirtildi.

ELEME ADAYLARI MERAK KONUSU OLDU

5 Haziran Cuma günü oynanan oyun sonrası eleme potasına girecek isimler de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ancak konsey sonucunda eleme adaylarının henüz kesinleşmediği ifade ediliyor. Açıklamanın bölümün ilerleyen dakikalarında yapılması bekleniyor.

SURVIVOR’DA TAKIM DÖNEMİ SONA ERDİ

Takım formatından bireysel mücadeleye geçilmesiyle birlikte yarışmadaki dengeler tamamen değişti. Artık yarışmacılar kendi performanslarına göre yarışırken, her oyun adada kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

SURVIVOR’DA SON ELENEN İSİM

Son düello etabında Murat Arkın, Nagihan Karadere, Deniz ve Sude karşı karşıya geldi. Yapılan eleme sonucunda yarışmaya veda eden isim Sude oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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