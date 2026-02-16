SURİYE'DE SON DAKİKA! Suriye'de bomba mı patladı, neler oluyor? Suriye'de kaç ölü, kaç yaralı var?

Suriye'nin güneyinde meydana gelen patlama, bölgeyi kısa sürede alarma geçirdi. Olayın ayrıntıları ve patlamanın etkileri, sosyal medyada ve yerel kaynaklarda büyük merak uyandırdı. Patlamada yaşananlar ve bölgedeki son gelişmeler haberin devamında…

SURİYE'DE BOMBA MI PATLADI?

Evet, Suriye'nin güneyinde bomba yüklü bir araç infilak etti.

NEREDE BOMBA PATLADI?

Patlama, Suveyda ilinin El-Kureyya beldesinde, Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınlarında meydana geldi.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Bölgede mühimmat yüklü araçların infilak etmesi sonucu güvenlik riski ve yaralanmalar artıyor. Patlama sonrası bölgeye yardım ve güvenlik ekipleri yönlendirildi, olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

PATLAMADA KAÇ ÖLÜ VAR?

Şu an patlamada ölü sayısı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

PATLAMADA KAÇ YARALI VAR?

İlk belirlemelere göre patlamada çok sayıda kişi yaralandı.