Surivor neden yok, bugün Survivor yok mu, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’nın hayranları, bu akşam (8 Mayıs Cuma) bekledikleri yeni bölümü göremeyince "Survivor neden yok, bugün Survivor yok mu?" sorularına kilitlendi. TV8 yayın akışında yapılan son dakika değişikliğiyle, saat 20:00’de yarışmanın eğlence odaklı formatı olan "Bil Bakalım & Anlat Bakalım" izleyiciyle buluşuyor.
Ada mücadelesinin heyecanına ara vermek zorunda kalan izleyiciler, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Hull City - Millwall maçının saat 22:00’de canlı olarak yayınlanması nedeniyle ertelenen ada konseyi ve parkur heyecanı, paylaşılan güncel plana göre hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Survivor 2026’nın merakla beklenen yeni bölümünün 9 Mayıs Cumartesi akşamı normal saatinde TV8 ekranlarında olması bekleniyor.
8 MAYIS 2026 TV8 YAYIN AKIŞI: SURVİVOR NEDEN ERTELENDİ?
Survivor izleyicilerini şaşırtan akış değişikliğinin detayları şu şekildedir:
• 20:00 - Bil Bakalım & Anlat Bakalım: Survivor’ın eğlence dolu özel bölümü.
• 22:00 - Hull City - Millwall (Canlı): İngiltere Championship Play-Off Yarı Final karşılaşması.
• Erteleme Nedeni: Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki bu hayati maçının TV8 üzerinden şifresiz yayınlanması.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ekranda bugün sadece "Bil Bakalım" formatıyla yer alan Survivor’ın asıl parkur mücadelesi için bekleyiş sürüyor.
• Yeni Bölüm Tarihi: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
• Başlama Saati: 20:00
• Kanal: TV8
HULL CİTY - MİLLWALL MAÇI TV8'DEN CANLI İZLE
Sporseverleri ekran başına toplayacak olan dev maç, Survivor'ın normal yayın saatinin ardından başlayacak.
• Başlama Saati: 22:00
• Yayın: TV8 (Şifresiz)
• Kritik Önem: Hull City, bu maçı kazanarak Premier Lig’e yükselmek için büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.