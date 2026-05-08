Surivor neden yok, bugün Survivor yok mu, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ada mücadelesinin heyecanına ara vermek zorunda kalan izleyiciler, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Hull City - Millwall maçının saat 22:00’de canlı olarak yayınlanması nedeniyle ertelenen ada konseyi ve parkur heyecanı, paylaşılan güncel plana göre hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Survivor 2026’nın merakla beklenen yeni bölümünün 9 Mayıs Cumartesi akşamı normal saatinde TV8 ekranlarında olması bekleniyor.

8 MAYIS 2026 TV8 YAYIN AKIŞI: SURVİVOR NEDEN ERTELENDİ?

Survivor izleyicilerini şaşırtan akış değişikliğinin detayları şu şekildedir:

• 20:00 - Bil Bakalım & Anlat Bakalım: Survivor’ın eğlence dolu özel bölümü.

• 22:00 - Hull City - Millwall (Canlı): İngiltere Championship Play-Off Yarı Final karşılaşması.

• Erteleme Nedeni: Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki bu hayati maçının TV8 üzerinden şifresiz yayınlanması.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranda bugün sadece "Bil Bakalım" formatıyla yer alan Survivor’ın asıl parkur mücadelesi için bekleyiş sürüyor.

• Yeni Bölüm Tarihi: 9 Mayıs 2026 Cumartesi

• Başlama Saati: 20:00

• Kanal: TV8