Haberler

Surivor neden yok, bugün Survivor yok mu, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Surivor neden yok, bugün Survivor yok mu, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’nın hayranları, bu akşam (8 Mayıs Cuma) bekledikleri yeni bölümü göremeyince "Survivor neden yok, bugün Survivor yok mu?" sorularına kilitlendi. TV8 yayın akışında yapılan son dakika değişikliğiyle, saat 20:00’de yarışmanın eğlence odaklı formatı olan "Bil Bakalım & Anlat Bakalım" izleyiciyle buluşuyor.

Ada mücadelesinin heyecanına ara vermek zorunda kalan izleyiciler, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Hull City - Millwall maçının saat 22:00’de canlı olarak yayınlanması nedeniyle ertelenen ada konseyi ve parkur heyecanı, paylaşılan güncel plana göre hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Survivor 2026’nın merakla beklenen yeni bölümünün 9 Mayıs Cumartesi akşamı normal saatinde TV8 ekranlarında olması bekleniyor.

8 MAYIS 2026 TV8 YAYIN AKIŞI: SURVİVOR NEDEN ERTELENDİ?

Survivor izleyicilerini şaşırtan akış değişikliğinin detayları şu şekildedir:

• 20:00 - Bil Bakalım & Anlat Bakalım: Survivor’ın eğlence dolu özel bölümü.

• 22:00 - Hull City - Millwall (Canlı): İngiltere Championship Play-Off Yarı Final karşılaşması.

• Erteleme Nedeni: Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki bu hayati maçının TV8 üzerinden şifresiz yayınlanması.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranda bugün sadece "Bil Bakalım" formatıyla yer alan Survivor’ın asıl parkur mücadelesi için bekleyiş sürüyor.

• Yeni Bölüm Tarihi: 9 Mayıs 2026 Cumartesi

• Başlama Saati: 20:00

• Kanal: TV8

HULL CİTY - MİLLWALL MAÇI TV8'DEN CANLI İZLE

Sporseverleri ekran başına toplayacak olan dev maç, Survivor'ın normal yayın saatinin ardından başlayacak.

• Başlama Saati: 22:00

• Yayın: TV8 (Şifresiz)

• Kritik Önem: Hull City, bu maçı kazanarak Premier Lig’e yükselmek için büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim

Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili sessizliğini bozdu
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

Muhittin Böcek’in oğlunun '1 milyon Euro' iddiasına ilginç yanıt