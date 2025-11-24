Haberler

Şura Nur Çalışkan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Şura Nur Çalışkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Kısmetse Olur 2025 sezonunun yarışmacıları arasında yer alan Şura Nur Çalışkan, moda dünyasındaki deneyimi ve farklı yönleriyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, genç modelin hayatı, kariyer planları ve programdaki performansını merak ediyor. Peki, Şura Nur Çalışkan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Şura Nur Çalışkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur 2025'in kadınlar evine damga vurmaya hazırlanan Şura Nur Çalışkan, yarışmadaki tutumları ve aldığı kararlarla izleyicilerin merak odağı haline geldi. İstanbul doğumlu ve 25 yaşındaki Çalışkan'ın programdaki hamleleri, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde hangi sürprizleri beraberinde getirecek merak konusu. Şura Nur Çalışkan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ŞURA NUR ÇALIŞKAN KİMDİR?

Şura Nur Çalışkan, Türkiye'de modellik yapan bir isimdir. Kariyerine profesyonel olarak devam eden Çalışkan, moda sektöründe çeşitli projelerde yer almıştır. Bir dönem Top Model of Turkey yarışmasına katılmıştır ve moda sektöründeki deneyimlerini bu süreçte artırmıştır. Ayrıca ilerleyen yıllarda oyunculuk alanında da çalışmak istediğini belirtmiştir.

ŞURA NUR ÇALIŞKAN KAÇ YAŞINDA?

Şura Nur Çalışkan, 25 yaşındadır.

ŞURA NUR ÇALIŞKAN NERELİ?

Şura Nur Çalışkan, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır.

ŞURA NUR ÇALIŞKAN NE İŞ YAPIYOR?

Şura Nur Çalışkan, modellik yapmaktadır ve çeşitli podyum defileleri ile moda çekimlerinde görev almıştır. Gelecekte oyunculuk alanında da çalışmalar yapmak istediğini ifade etmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
