Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Kasım Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Kasım Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Kasım Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Süper Loto sonuçlarına www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya da en yakın satış noktasından bakılabiliyor. Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online’ın 10 Kasım Salı tarihli Süper Loto sonuçlarını açıklaması merakla bekleniyor. Pek çok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, çekilişte kazanan numaralar ve dağıtılacak ikramiyeler de merak ediliyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte 10 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 25 TL’dir.

İşaretleme yapmak istemeyenler, kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir; böylece terminal rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6’dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretir.

İsteyenler arkadaşlarıyla Ortak Bilet satın alabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay oranlarıyla satın alınmasına Ortak Bilet deniyor. Ortak biletler, satın alma işlemi gerçekleştiği anda üyelerin hesaplarına yansıtılıyor.

Süper Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Salı ve Salı günleri yapılıyor. Oynanan her kolonda en az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor; 6 sayıyı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

10 Kasım SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Kasım Salı Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz25

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti

Çankırı'da kar sürücülere zor anlar yaşattı! Yaz lastikli onlarca araç yolda mahsur kaldı

Yaz lastiğiyle yola çıkanlar kara yakalandı! Araçlar yoldan çıktı
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir

Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular

İsrailli turistlerden skandal hareket! Bir de kahkahalara boğuldular
Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

Dizi yıldızlarının ücretleri dudak uçuklattı! Bölüm başı servet
Kraliçe Mary Türkiye'de! Türk bayraklı poz mest etti

Kraliçe Mary Türkiye'de! Pozları mest etti
İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi
Lens'te 9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi

9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Gıda denetimlerinde mide bulandıran görüntü! Büyük miktarda bal ve et imha edildi

Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi