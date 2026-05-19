Süper Lig’e hangi takımlar çıktı 2026?

“Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?” sorusu, futbol gündeminde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Sezon boyunca kıyasıya rekabet eden kulüplerin ardından Süper Lig bileti alan ekipler belli olurken, yeni sezonun kadroları ve rekabet ortamı şimdiden konuşulmaya başlandı. Özellikle play-off sonuçları futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN İLK TAKIMLAR BELLİ OLDU! TFF 1. LİG’DE BÜYÜK HEYECAN

TFF 1. Lig’de 2025-2026 sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig’e yükselen ilk takımlar netleşti. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Erzurumspor FK, ligi zirvede tamamlayarak Süper Lig bileti alan ilk takım oldu. Mavi-beyazlı ekibin ardından Amed SK da doğrudan yükselme hakkı elde ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

ERZURUMSPOR FK SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

38 haftalık maratonda istikrarlı performans sergileyen Erzurumspor FK, rakiplerine karşı üstünlük kurarak TFF 1. Lig şampiyonluğunu ilan etti. Sezon boyunca aldığı kritik galibiyetlerle dikkat çeken Erzurum temsilcisi, böylece yeniden Süper Lig’e dönmeyi başardı.

AMED SK TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

Ligi ikinci sırada tamamlayan Amed SK da doğrudan Süper Lig’e yükselen takımlar arasındaki yerini aldı. Sezon boyunca güçlü performans ortaya koyan ekip, taraftarlarının büyük desteğiyle önemli bir başarı elde etti. Amed SK’nın Süper Lig’e yükselmesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PLAY-OFF FİNALİNDE DEV MÜCADELE

Süper Lig’e yükselecek üçüncü ve son takım ise play-off finalinde belli olacak. Bodrum Futbol Kulübü’nü eleyerek finale yükselen Çorum FK, finalde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanan ekip, Süper Lig’e çıkan son takım olacak.

ÇORUM FK VE EROKSPOR TARİHİ FIRSAT İÇİN SAHADA

Play-off finaline yükselen Çorum FK ve Esenler Erokspor, kulüp tarihleri adına büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği final maçının ardından Süper Lig’in yeni sezon kadrosu tamamen netleşecek.

SÜPER LİG’DE YENİ SEZON HEYECANI BAŞLADI

Erzurumspor FK ve Amed SK’nın ardından play-off finalinden çıkacak takımın da belirlenmesiyle Süper Lig’de yeni sezon heyecanı resmen başlayacak. Taraftarlar şimdiden transfer gelişmelerini ve yeni sezon hazırlıklarını yakından takip ediyor.