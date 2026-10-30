Sunny Ozell kimdir? Patrick Stewart'ın eşi Sunny Ozell ne iş yapıyor?

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Patrick Stewart son günlerini Los Angeles'taki evinde, eşi Sunny Ozell'in yanında geçirdi. Star Trek: Yeni Nesil dizisinin Kaptan Picard'ı, X-Men filmlerinin Profesör X'i olan İngiliz oyuncunun ölümünü 29 Ekim 2026'da uzun yıllardır sözcülüğünü yapan Kelly Bush Novak duyurdu.

Oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, 86 yaşındaki Stewart'ın "sevgili eşi Sunny'nin" bakımı altında, ailesi ve dostlarıyla çevrili halde öldüğü yazıyordu. Son anlarında evde canlı müzik çalındığı, dua edildiği ve gülüşüldüğü de açıklamada yer aldı.

PATRICK STEWART NEDEN ÖLDÜ?

Patrick Stewart, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla mücadele ediyordu. Sözcüsü bu iki hastalıkla geçen dönemi kısa bir süreç olarak anlattı. Teşhisin ne zaman konduğu açıklanmadı.

SUNNY OZELL KİMDİR?

Sunny Ozell, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Kendi grubuyla sahneye çıkıyor, şarkılarında caz, blues ve Amerikan kök müziğini bir arada kullanıyor. Patrick Stewart'la 2013'ten beri evliydi.

SUNNY OZELL NE İŞ YAPIYOR?

Sunny Ozell müzisyen. İlk albümü Take It with Me 2015'te, ikinci albümü Overnight Lows 2020'de çıktı. Üniversiteden sonra New York'a yerleşti ve uzun süre şehrin kulüplerinde sahne aldı.

Ozell ekranda da Stewart'la aynı yapımda göründü. Star Trek: Picard dizisinin ikinci sezonunda, 14 Nisan 2022'de yayımlanan bölümde bir gece kulübü sahnesinde grubuyla şarkı söyledi.

SUNNY OZELL NERELİ?

Sunny Ozell, ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno'da doğdu ve orada büyüdü. Stewart'la evlendikleri Tahoe Gölü de aynı eyalette.

SUNNY OZELL PATRICK STEWART İLE NASIL TANIŞTI?

Sunny Ozell, Patrick Stewart'la 2008'de Brooklyn'deki Franny's adlı restoranda tanıştı. Ozell o dönem orada garsonluk yapıyordu, Stewart da yakındaki Brooklyn Academy of Music'te Macbeth oyununda sahneye çıkıyordu.

Ozell oyunu izlemek istedi ama biletler tükenmişti. Stewart ona bilet ayarlamak için telefon numarasını verdi. Ozell oyundan sonra kulise geçti ve ikili birlikte yemeğe çıktı.

SUNNY OZELL NE ZAMAN EVLENDİ?

Sunny Ozell ile Patrick Stewart 7 Eylül 2013'te Nevada'daki Tahoe Gölü kıyısında evlendi. Nikâhı, X-Men filmlerinde Magneto'yu oynayan yakın dostu Ian McKellen kıydı. McKellen'in yetkisi Nevada'da geçerli sayılmayınca çift, Los Angeles'ta bir Meksika restoranında son dakika kararıyla ikinci bir tören yaptı. Stewart bunu 2020'de Jimmy Kimmel Live! programında anlatmıştı.

Stewart'ın ilk eşi Sheila Falconer'la evliliğinden Daniel ve Sophie Alexandra adlı iki çocuğu var. Ozell bu iki çocuğun üvey annesi.