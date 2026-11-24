SunExpress, Türk Hava Yolları (THY) ile Alman Lufthansa grubunun yüzde 50'şer paya sahip olduğu ortak havayolu şirketi. 1989'da kurulan ve genel merkezi Antalya'da bulunan şirket, 23 Kasım 2026'da yurt içi uçuşlar için tek yön fiyatı 1.399 TL'den başlayan bir kampanya başlattı. Kampanyalı biletlerin satışı 1 Aralık 2026'da bitiyor.

SUNEXPRESS KİMİN, NEDİR?

Şirketin iki sahibi var: THY ve Lufthansa grubu. Paylar eşit, yani SunExpress'in yarısı THY'nin, yarısı Lufthansa grubunun. Bu yüzden şirket iki ülkenin ortak girişimi olarak anılıyor; ne yalnız Türk ne de yalnız Alman havayolu. Tarifeli seferlerin yanında daha çok tatil bölgelerine uçan bir şirket.

SUNEXPRESS NERENİN, MERKEZİ NEREDE?

SunExpress'in genel merkezi Antalya'da. Şirketin Almanya'nın Frankfurt kentinde de bir ofisi bulunuyor. Uçuşların büyük kısmı Türkiye'nin tatil bölgeleri ile Almanya başta olmak üzere Avrupa şehirleri arasında; Antalya ve İzmir'den çok sayıda sefer kalkıyor.

SUNEXPRESS NE ZAMAN KURULDU?

Şirket Ekim 1989'da kuruldu. İlk seferini 1990'da Antalya ile Frankfurt arasında yaptı. 2024'te 35. yaşını kutladı.

1.399 TL'LİK KAMPANYA NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanya 23 Kasım 2026'da başladı, 1 Aralık 2026'da sona eriyor. Bu tarihler arasında satın alınan yurt içi biletlerde tek yön fiyatlar 1.399 TL'den başlıyor. 1.399 TL en düşük tarife; fiyat seçilen rota ve tarihe göre değişiyor. Uçuş seçenekleri ve kampanya koşulları şirketin internet sitesinde yer alıyor.

KAMPANYALI BİLETLE NE ZAMANA KADAR UÇULABİLİR?

Bu kampanyadan alınan biletlerle 27 Mart 2027'ye kadar seyahat edilebiliyor, yani kış ayının tamamı kapsamda. Biletlere 15 kilogram bagaj hakkı dahil. Bazı koltuk alanlarında koltuk seçimi için de ücret alınmıyor.

SUNEXPRESS NERELERE UÇUYOR?

Şirket yurt içi hatların yanında ağırlıklı olarak Avrupa'ya uçuyor ve bu yıl birkaç yeni hat açtı. Haziran 2026'da Karadağ seferlerine başladı, aynı ay Kazakistan'ın Almatı kentine uçuş başlatacağını duyurdu. 14 Kasım 2026'da da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a çarşamba ve cuma günleri direkt seferler başladı.