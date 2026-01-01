Haberler

Sunderland Manchester City hangi kanalda? Sunderland Manchester City maç kadrosu açıklandı mı?
Güncelleme:
Sunderland Manchester City maçı hangi kanalda belli oldu. Sunderland - Manchester City maç kadrosu, birazdan açıklanacak. Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Sunderland Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sunderland Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Sunderland Manchester City maçı yayın bilgisi!

Sunderland Manchester City Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Sunderland Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sunderland Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Sunderland Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

SUNDERLAND MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Manchester City maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Sunderland Manchester City maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

SUNDERLAND MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland Manchester City maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SUNDERLAND - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

Sunderland Manchester City maç kadrosu ilk 11'leri henüz açıklanmadı.

