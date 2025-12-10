Haberler

Sultan Nur Ulu kimdir, neden gözaltına alındı? Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu kaç yaşında, nereli?

Güllü'nün sırlarla dolu ölümü müzik dünyasını yasa boğarken, olay gecesinin en kritik tanığı olarak öne çıkan Sultan Nur Ulu hakkındaki merak giderek büyüyor. Peki, Sultan Nur Ulu kimdir, neden gözaltına alındı? Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün Yalova'daki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesi, Türkiye'yi derinden sarsan bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Peki, Sultan Nur Ulu kimdir, neden gözaltına alındı? Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SULTAN NUR ULU KİMDİR?

Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası Türkiye'nin gündemine bir anda oturan Sultan Nur Ulu, olay gecesi sanatçının evinde bulunan iki tanıktan biridir. Kamuoyu, Güllü'nün vefatıyla birlikte Ulu'nun adını ilk kez duydu; daha önce medyada tanınan bir figür değildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Ulu, savcılık tarafından soruşturmanın kilit tanıklarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Ulu'nun olay gecesine dair verdiği ilk ifadede yer alan "Cama döndüğümüz zaman Gül anne yoktu" sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyattı. Bu cümle, kamuoyunda hem şüpheleri hem de tartışmaları artırdı. Ulu'nun aktardığı detaylar, soruşturmanın yönünü belirleme açısından kritik görülüyor.

Henüz Sultan Nur Ulu'nun mesleğine, özel hayatına, ailesine veya geçmişine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Soruşturmayla birlikte tanınmaya başlayan Ulu hakkında şu aşamada bilinen tek somut detay, olay gecesi Güllü'nün evinde bulunduğu ve tanık sıfatıyla ifadesinin alındığıdır.

SULTAN NUR ULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştikçe Sultan Nur Ulu yeniden gündeme geldi. Emniyet güçleri, savcılığın talebi doğrultusunda Ulu ve Tuğyan Ülkem'i İstanbul'da gözaltına aldı.

Gözaltının başlıca gerekçeleri şunlardı:

Yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları şüphesi

Savcılığın ek ifade talebi

Soruşturmanın genişletilmesi kapsamında detaylı inceleme ihtiyacı

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre gözaltı işlemi, doğrudan bir suçlama çerçevesinde değil; sürecin sağlıklı ilerlemesi için "önleyici bir tedbir" olarak uygulandı. Soruşturmanın cinayet masasına devredilmesi, olayın kapsamlı şekilde araştırılacağını ve tanık ifadelerinin kritik rol oynayacağını gösteriyor.

Ulu ve Tuğyan Ülkem, gözaltı sonrası bazı haberlerin kendilerini hedef gösterdiğini öne sürerek hukuki süreç başlattı. Avukatları, üzerlerine yöneltilen asılsız iddialara karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

SULTAN NUR ULU KAÇ YAŞINDA ?

Soruşturma sürecine rağmen Sultan Nur Ulu'nun yaşıyla ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Medyada yer alan bilgiler doğrulanmadığı için Ulu'nun kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

SULTAN NUR ULU NERELİ?

Sultan Nur Ulu'nun memleketi, ailesi veya geçmişine dair resmî kaynaklar tarafından paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

