Süleyman Toplusoy ilk eşi kimdir, Süleyman Toplusoy İclal Aydın ile evlendi mi?

Süleyman Toplusoy ilk eşi kimdir sorusu, son günlerde magazin ve sosyal medya gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle iş insanının özel hayatına dair detaylar araştırılıyor.

SÜLEYMAN TOPLUSOY’UN HAYATINI KAYBETMESİ VE AİLE YAPISI

Roman mağazalarının ortaklarından Süleyman Toplusoy, 2 Haziran 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası 59 yaşında hayatını kaybetmişti. İş dünyasında önemli bir yere sahip olan Toplusoy’un vefatı, hem tekstil sektöründe hem de sevenleri arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Kardeşi Turgut Toplusoy ile birlikte Roman markasının kurucuları arasında yer alan Süleyman Toplusoy, özel hayatında da ailesiyle ön planda olan bir isimdi.

SÜLEYMAN TOPLUSOY’UN İLK EŞİ KİM?

Süleyman Toplusoy’un özel hayatı da zaman zaman merak konusu olurken, ilk eşiyle ilgili iddialar da sıkça araştırılıyor. Ancak edinilen bilgilere göre Süleyman Toplusoy’un ilk ve tek eşi İpek Toplusoy’dur. Uzun yıllar süren bu evlilikten çiftin üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Aile hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Toplusoy’un evliliği, iş yaşamı kadar istikrarlı bir şekilde devam etmiştir.

SÜLEYMAN TOPLUSOY İCLAL AYDIN İLE EVLENDİ Mİ?

İclal Aydın ile Süleyman Toplusoy’un ismi, bir dönem magazin gündeminde aşk iddialarıyla birlikte anılmıştır. 2000’li yılların başında ortaya atılan bu iddialar, kısa sürede geniş yankı uyandırsa da taraflar arasında resmi bir evlilik olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla Süleyman Toplusoy’un İclal Aydın ile evlendiğine dair haberler doğrulanmış bir bilgi değildir ve bu konu daha çok magazin söylentileri arasında yer almaktadır.