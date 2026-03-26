Türkiye iş dünyası ve çay sektörünün öncü isimlerinden Süleyman Karakan, 71 yaşında hayata veda etti. Peki, Süleyman Karakan kimdir? Doğuş Çay'ın sahibi Süleyman Karakan neden öldü? Detaylar haberimizde.

SÜLEYMAN KARAKAN KİMDİR?

Süleyman Karakan, 1 Ocak 1955’te Rize’de dünyaya gelmiş, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biridir. Ortaokul eğitiminin ardından resmi eğitim hayatına son veren Karakan, çalışma hayatına babasına ait toptancı dükkânında başladı. Buradaki deneyimi, onun iş dünyasında sağlam bir temel oluşturmasını sağladı.

1985 yılında erkek kardeşi Cemal Alpaslan Karakan ile birlikte Doğu Çay İşletmesi Sanayi ve Ticaret AŞ’yi kurarak iş hayatında önemli bir dönüm noktasına imza attı. Şirket, kısa sürede Türkiye’de çay sektörünün önemli isimlerinden biri hâline geldi ve ilerleyen yıllarda şeker, salça gibi gıda ürünlerinin üretimini de üstlenerek portföyünü genişletti.

Süleyman Karakan, sadece iş dünyasında değil, toplumsal alanda da birçok katkıda bulundu. Onkoloji hastanesi ve okul gibi alanlarda yaptığı yardımlar, onun hayırsever ve toplum odaklı yaklaşımını ortaya koydu. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakan, aile yaşantısında da saygın bir isim olarak biliniyordu.

DOĞUŞ ÇAY'IN SAHİBİ SÜLEYMAN KARAKAN NEDEN ÖLDÜ?

Süleyman Karakan’ın ani vefatı, iş dünyası ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Doğuş Çay’dan yapılan resmi açıklamada, Karakan’ın şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçteki katkıları vurgulandı:

“Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız.”

Henüz ölüm nedeni resmi olarak açıklanmamakla birlikte, iş dünyasındaki liderliği ve vizyoner yaklaşımıyla Karakan’ın kaybı büyük yankı uyandırdı.

SÜLEYMAN KARAKAN KAÇ YAŞINDAYDI

Süleyman Karakan, 1 Ocak 1955 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 71 yaşındaydı.

SÜLEYMAN KARAKAN NERELİ?

Süleyman Karakan, Türkiye’nin çay diyarı Rize’de doğdu. Doğu Karadeniz’in bu önemli şehirlerinden birinde başlayan hayatı, onu Türkiye’nin en büyük gıda ve çay markalarından birinin kurucusu hâline getirdi.

CENAZE BİLGİLERİ

Süleyman Karakan’ın cenazesi, 26 Mart 2026 Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ailesi, yakınları, iş dünyası temsilcileri ve sevenlerinin cenazeye katılması bekleniyor.