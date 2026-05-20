Şule Aydın kimdir, Şule Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ŞULE AYDIN KİMDİR?

Şule Aydın, Türkiye’de gazetecilik ve televizyonculuk alanında tanınan isimler arasında yer almaktadır. Haber programları, röportajları ve siyasi analizleriyle bilinen Aydın, medya sektöründe uzun yıllardır aktif olarak görev yapmaktadır. Tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla öne çıkan gazeteci, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmektedir.

ŞULE AYDIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında İstanbul’da doğduğu belirtilen Şule Aydın’ın 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olduğu ifade edilmektedir. Aslen İstanbul kökenli olan Aydın’ın çocukluk ve gençlik yıllarını da bu şehirde geçirdiği bilinmektedir. Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden gazeteci, medya dünyasına olan ilgisini erken yaşlarda keşfetmiştir.

EĞİTİM HAYATI

Şule Aydın’ın ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladığı, lise eğitimini ise yine aynı şehirde bitirdiği aktarılmaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladığı ve ardından gazetecilik alanında yüksek lisans yaptığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Eğitim sürecinde çeşitli medya kuruluşlarında staj yaparak mesleki deneyim kazandığı bilinmektedir.

KARİYERİ VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Gazetecilik kariyerine yazılı basında muhabirlik yaparak başladığı belirtilen Aydın, zamanla televizyon haberciliğine geçiş yapmıştır. Kariyeri boyunca farklı medya kuruluşlarında görev aldığı, haber spikerliği, program sunuculuğu ve moderatörlük yaptığı ifade edilmektedir. Siyasi ve toplumsal konulara dair yaptığı yayınlar ve yorumlarla tanınmaktadır.

ÖZEL HAYATI

Şule Aydın, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer almaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olduğu yönünde bilgiler bulunmakla birlikte, bu detaylara ilişkin net ve resmi doğrulamalar sınırlıdır. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşadığı ve boş zamanlarında kitap okumayı, seyahat etmeyi ve doğa yürüyüşleri yapmayı sevdiği bilinmektedir.