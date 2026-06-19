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Sude Zülal Güler kimdir, Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sude Zülal Güler kimdir, Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Sude Zülal Güler son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. “Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” soruları özellikle sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça araştırılıyor. Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan Güler, ekranlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Televizyon ve dijital platform projeleriyle adını duyuran Sude Zülal Güler hakkında “kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor. Oyunculuk kariyeriyle öne çıkan Güler, yer aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşırken özel hayatı da magazin basınında sıkça gündeme geliyor.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul’da doğan Türk oyuncudur. Genç yaşına rağmen ekranlarda uzun süredir yer alan Güler, çocukluk döneminden itibaren oyunculuk kariyerine adım atarak dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Televizyon, dijital platform ve sinema projelerinde farklı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

SUDE ZÜLAL GÜLER KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan Sude Zülal Güler, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen birçok önemli yapımda yer alması, onun kariyerine erken yaşta başladığını ve sektörde hızlı bir yükseliş yakaladığını göstermektedir.

SUDE ZÜLAL GÜLER NERELİ?

Başarılı oyuncu Sude Zülal Güler, İstanbul doğumludur. Eğitim ve oyunculuk kariyerini Türkiye’de sürdüren Güler, İstanbul merkezli birçok dizi ve projede rol alarak televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

SUDE ZÜLAL GÜLER’İN MESLEĞİ NE?

Sude Zülal Güler, profesyonel olarak oyunculuk yapmaktadır. Televizyon dizileri, dijital platform yapımları ve sinema filmlerinde rol alan genç oyuncu, 2015 yılından bu yana aktif olarak sektörde yer almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE PROJELER

Kariyerine genç yaşta başlayan Sude Zülal Güler, birçok önemli yapımda izleyici karşısına çıkmıştır.

Yer aldığı bazı projeler arasında:

• Mayıs Kraliçesi

• Muhteşem Yüzyıl Kösem

• İsimsizler

• Şeref Sözü

• Kazara Aşk

• Gülümse Kaderine

• Tozluyaka

• Gönül Dağı

• Bir Sevdadır

• Zembilli

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