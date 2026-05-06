Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli?

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini kısa sürede geniş bir hayran kitlesine taşıyan Su Burcu Yazgı Coşkun, hem televizyon projeleri hem de sinema ve dijital yapımlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi ise izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları gündemde yerini korurken, kariyerindeki yükseliş de merak konusu olmaya devam ediyor. Tüm detaylar haberin devamında…

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, Türk oyuncudur. 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlamış ve birçok dizi, film ve projede yer alarak kısa sürede geniş bir tanınırlık elde etmiştir.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

2005 doğumlu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

SU BURCU YAZGI COŞKUN NERELİ?

İstanbul doğumludur. Baba tarafından Antalyalı, anne tarafından ise Arnavut kökenlidir.

SU BURCU YAZGI COŞKUN’UN KARİYERİ

Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerine 2011 yılında başlamıştır. Karadayı, Aşk Yeniden, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi popüler dizilerde rol almıştır. Özellikle Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır.

Sinema, internet projeleri ve reklamlarda da yer alan genç oyuncu, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve Altın Kelebek Ödülleri başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarda adaylık ve başarılar elde etmiştir.