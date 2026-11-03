Stuttgart kadro değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro?

Bundesliga'nın güçlü takımlarından Stuttgart, bu akşam RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Transfermarkt'a göre Stuttgart'ın toplam piyasa değeri 399,6 milyon euro civarında. Geçen yıl bu rakamın 339 milyon euro seviyesinde olduğu düşünülürse, kulüp bir yılda belirgin bir değer artışı yaşadı. İki takım arasındaki kadro değeri farkı ise yaklaşık 18 milyon euro.

STUTTGART KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Stuttgart'ın güncel kadro değeri 399,45 milyon euro. Bazı haberlerde bu rakam 399,6 milyon euro olarak yuvarlanıyor. Takımın bir yıl önceki kadro değeri ise yaklaşık 339 milyon euro olarak biliniyordu. Genç oyunculara yapılan yatırımlar bu artışta önemli rol oynadı.

GALATASARAY'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Aynı kaynaklara göre Galatasaray'ın kadro değeri 381,5 milyon euro. Sarı-kırmızılıların en değerli oyuncusu 65 milyon euroyla Victor Osimhen. Onu 40 milyon euroyla Rafael Leao, 30 milyon euroyla Barış Alper Yılmaz ve 28 milyon euroyla Aleksey Batrakov takip ediyor.

STUTTGART'IN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI KİMLER?

Stuttgart'ın en değerli ismi 45 milyon euroluk piyasa değeriyle Alman ön libero Angelo Stiller. Onu 40 milyon euroyla Alman sağ kanat Jamie Leweling izliyor. Fas asıllı Alman 10 numara Bilal El Khannouss ile Alman stoper Finn Jeltsch ise 35'er milyon euro seviyesinde. Takımın golcülerinden Ermedin Demirovic'in piyasa değeri 22 milyon euro, Deniz Undav'ın ise ayrı olarak güncel değerine Transfermarkt'tan bakılabilir.

KADRO DEĞERİ MAÇ SONUCUNU BELİRLER Mİ?

Piyasa değeri, bir takımın kalitesi hakkında fikir verse de maç sonucunu tek başına belirlemiyor. Galatasaray'ın bu maçta sahasında oynaması ve taraftar desteği önemli bir avantaj. Stuttgart ise genç ve dinamik kadrosuyla Avrupa'da rekabetçi bir takım olarak öne çıkıyor.

STUTTGART'IN MALİ BÜYÜMESİ

Stuttgart, 2025 mali yılında 383,6 milyon euro toplam gelir ve 22,5 milyon euro net vergi sonrası kâr elde ederek kulüp tarihinin rekor mali sonuçlarına ulaştı. Brand Finance verilerine göre de Stuttgart, dünyada en hızlı büyüyen futbol kulübü markalarından biri.