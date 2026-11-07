Stephen Miller kimdir? Beyaz Saray'ın yeni özel kalem müdürü kaç yaşında?

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Susie Wiles, 6 Kasım 2026'yı Beyaz Saray'daki son günü olarak ilan etti. Aynı gün Donald Trump, Truth Social hesabından Wiles'ın yerine Stephen Miller'ı getirdiğini yazdı. Trump, Miller'ı en güvendiği danışmanlarından biri olarak tanımladı.

Değişiklik, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü Demokratlara kaptırmasından üç gün sonra geldi. Seçimden sonra Beyaz Saray'daki ilk büyük görev değişikliği bu oldu.

STEPHEN MILLER HANGİ GÖREVE GETİRİLDİ?

Stephen Miller, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü (Chief of Staff) oldu ve görevi 9 Kasım 2026 pazartesi günü devralacak. Bu koltuk, başkanın günlük programını, personelini ve Beyaz Saray'ın iş akışını yöneten en üst idari görev.

Koltuğu bırakan Susie Wiles, bu görevi üstlenen ilk kadındı ve yaklaşık 21 ay görevde kaldı. Trump'ın iki dönemindeki özel kalem müdürleri arasında en uzun süre görev yapan isim oldu. Wiles, istifasını 5 Kasım perşembe akşamı verdi. Trump'ın açıklamasına göre bundan sonra Trump'ın siyasi ekibinde çalışacak.

STEPHEN MILLER KİMDİR?

Stephen Miller, Donald Trump'ın 2016'daki ilk başkanlık kampanyasından bu yana yanında çalışan Amerikalı siyasi danışman. Göç alanındaki sert uygulamaların mimarı olarak biliniyor. Trump'ın ikinci döneminin başladığı 20 Ocak 2025'ten beri Beyaz Saray'da politikadan sorumlu özel kalem müdür yardımcısı ve iç güvenlik danışmanı olarak çalışıyordu. Bu iki görev Senato onayı gerektirmiyor.

STEPHEN MILLER KAÇ YAŞINDA?

Stephen Miller 41 yaşında. 23 Ağustos 1985'te doğdu.

STEPHEN MILLER NERELİ?

Stephen Miller, Kaliforniya eyaletinin Santa Monica kentinde doğdu. Annesi sosyal hizmet uzmanı Miriam Miller, babası avukat Michael Miller. Aşkenaz Yahudisi bir aileden geliyor. Santa Monica Lisesi'ni 2003'te bitirdi, ardından Duke Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu ve 2007'de mezun oldu.

STEPHEN MILLER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Stephen Miller, üniversiteden sonra Washington'da Kongre üyelerinin yanında çalıştı. Önce Minnesota Temsilcisi Michele Bachmann'ın basın sözcüsü oldu, sonra Arizona Temsilcisi John Shadegg'in ekibine geçti. 2009'da Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın basın sözcüsü oldu ve yıllar içinde Sessions'ın iletişim sorumlusuna yükseldi.

Ocak 2016'da Trump kampanyasına kıdemli politika danışmanı olarak katıldı, aynı yıl kampanyanın ulusal politika direktörü oldu. Trump'ın 2017-2021 arasındaki ilk döneminde Beyaz Saray'da başkanın kıdemli politika danışmanıydı ve konuşma yazarlığı ekibini yönetti. Trump görevden ayrıldıktan sonra 2021'de America First Legal adlı hukuk kuruluşunu kurdu. 2024 seçim kampanyasında yine Trump'ın ekibindeydi.

STEPHEN MILLER EVLİ Mİ?

Stephen Miller evli. Eşi Katie Waldman ile Şubat 2020'de evlendi.