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Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var 9 Eylül Çarşamba?

Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var 9 Eylül Çarşamba?
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9 Eylül Çarşamba tarihinde, dünya genelinde milyonlarca oyuncunun kullandığı Steam platformunda ciddi bağlantı sorunları meydana geldi. Pek çok kullanıcı, hesaplarına erişemediğini ya da sisteme giriş sırasında farklı hata uyarılarıyla karşılaştığını dile getirdi. Steam cephesinden yaşanan aksaklığa dair herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmaması ise problemin sebebi ve çözüm süreciyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Steam'e bağlanmakta zorlanan oyuncular, sosyal medya kanallarında "Steam çöktü mü?" sorusunu sıkça gündeme getirdi. Bağlantı problemlerinin yanı sıra bazı kullanıcılar; oyun indirme, mağaza işlemleri ve web sitesi üzerinden yapılan satın alımlarda da çeşitli hatalarla karşılaştıklarını belirtti. Peki, Steam'de yaşanan bu teknik sorunun arkasında ne var ve platform ne zaman normale dönecek? İşte 9 Eylül Çarşamba kesintiye dair öne çıkan ayrıntılar…

STEAM NEDİR?

Steam, dijital ortamda oyun ve yazılım satın alma, indirme ve kullanma imkânı sunan küresel bir dijital dağıtım platformudur. Valve Corporation tarafından 2003 yılında kullanıma açılan sistem, günümüzde dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Zengin oyun arşivi, otomatik güncellemeler, çevrim içi çok oyunculu altyapı ve topluluk etkileşimi gibi özellikleriyle oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde kullanıcı paylaşımları, Steam platformunda bağlantı ve erişim sorunlarının yaşandığına işaret ediyor. Çok sayıda oyuncu; hesaba giriş yaparken, oyun indirirken veya satın alma işlemleri sırasında çeşitli hata uyarılarıyla karşılaştığını dile getiriyor. Steam yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmemesi ise yaşanan sorunun kaynağı ve ne zaman çözüme kavuşacağına dair belirsizliği artırıyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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