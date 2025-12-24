Haberler

Steam çöktü mü? 25 Aralık Perşembe Steam sorun mu var?
Güncelleme:
25 Aralık günü, dünya çapında milyonlarca oyuncunun aktif olarak kullandığı Steam'de yaygın erişim problemleri yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, hesaplarına ulaşamadığını ya da oturum açma sırasında farklı hata mesajlarıyla karşılaştığını aktardı. Valve cephesinden soruna ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi ise kesintinin kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda belirsizliği artırdı.

Steam'e erişimde sorun yaşayan oyuncular, sosyal medya platformlarında "Steam çöktü mü?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Giriş problemlerine ek olarak bazı kullanıcılar; oyun indirme süreçlerinde, mağaza işlemlerinde ve web sitesi üzerinden yapılan satın alımlarda da aksaklıklar yaşandığını bildirdi. Peki, Steam'de ortaya çıkan bu teknik sorunun nedeni ne ve platform ne zaman yeniden stabil hale gelecek? İşte 25 Aralık'taki kesintiyle ilgili öne çıkan detaylar…

STEAM NEDİR?

Steam ; bilgisayar oyunları ve yazılımların dijital olarak satın alınabildiği, indirilebildiği ve yönetilebildiği uluslararası bir dağıtım platformudur. Valve tarafından 2003 yılında hayata geçirilen bu servis, bugün milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Geniş oyun kütüphanesi, otomatik güncelleme sistemi, çevrim içi çok oyunculu destek ve topluluk özellikleri sayesinde oyun ekosisteminde önemli bir konumda bulunur.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Son dönemde oyuncular tarafından paylaşılan geri bildirimler, Steam'de erişim ve bağlantı problemlerinin yaşandığını gösteriyor. Pek çok kullanıcı; hesaba giriş yaparken, oyun indirirken ya da ödeme işlemleri sırasında çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştığını ifade ediyor. Steam yönetimi tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmaması ise sorunun nedenine ve ne zaman giderileceğine yönelik belirsizliği artırıyor.

Hata raporu:

