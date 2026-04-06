Sporting Lizbon Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde erken final tadında bir eşleşme! Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Arsenal, zorlu Portekiz deplasmanında Sporting karşısında avantajlı bir skor arıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak bu dev buluşma öncesi sporseverler "Sporting Arsenal maçı hangi kanalda?" ve "Maçın hakemi kim oldu?" araştırmalarına hız verdi. Kupa 1'de gecenin en önemli müsabakalarından biri olan bu zorlu mücadelenin canlı yayın detayları, takımlardaki son sakatlık durumları ve muhtemel 11'leri içeren kapsamlı maç rehberimiz yayında.

SPORTING LISBON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk turu kapsamında oynanacak olan bu dev mücadele, 07 Nisan Salı günü (yarın) gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği karşılaşmada ilk düdük, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00’de çalacak.

DEVLER LİGİ HEYECANI HANGİ KANALDA? YAYIN BİLGİLERİ

Sporting Lisbon ile Arsenal arasındaki bu kritik eşleşme, Türkiye'de ve komşu ülkelerde farklı platformlardan canlı olarak takip edilebilecek. İşte maçı yayınlayacak kanallar ve frekans detayları:

• TABİİ SPOR 1: Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki adresi olan tabii Spor 1, dijital platform ve internet üzerinden bu heyecan dolu maçı şifreli olarak ekranlara getirecek.

JOSÉ ALVALADE STADYUMU’NDA KRİTİK RANDEVU

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan efsanevi Estádio José Alvalade, yarın gece dev bir maça ev sahipliği yapacak. Kendi evinde seyirci desteğini arkasına alacak olan Sporting, Premier Lig'in formda ekibi Arsenal karşısında avantajlı bir skor arayacak. Arsenal ise Londra'daki rövanş öncesi sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.