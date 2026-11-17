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Sözcü Tv açıldı mı, yayına başladı mı? Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atanmasının ardından kanalın yayın akışında değişikliğe gidildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon ve kayyum kararının ardından yayınlarına ara veren kanal, saat 12.00 itibarıyla yeniden izleyici karşısına çıktı.

SÖZCÜ TV AÇILDI MI, YAYINA BAŞLADI MI?

Sözcü TV, kayyum kararının ardından saat 12.00 itibarıyla yeniden yayına başladı. Kanalın yayın akışı, Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni ile devam etti. İlk yayında Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye yönelik operasyon ile kayyum atanması kararına ilişkin gelişmeler izleyicilere aktarıldı.

SÖZCÜ TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından binada arama yapılırken, operasyon kapsamında dört yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun ardından Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atandığı açıklandı. Kayyum olarak, daha önce Habertürk'e atanan kayyum heyetinde de görev alan Hakan Hastaoğlu görevlendirildi.