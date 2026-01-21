Sörloth Türkiye'de oynadı mı, hangi takımda ne zaman oynadı, Trabzonspor'da oynadı mı?

Türk futbolseverlerin hafızasında bıraktığı derin izlerle "Kuzeyin Kralı" lakabını alan Alexander Sörloth, Süper Lig tarihinin en etkili golcü performanslarından birine imza attı. Bugün Atletico Madrid formasıyla dünya devlerine karşı mücadele eden Norveçli yıldızın Türkiye macerası, hala spor kamuoyunda en çok konuşulan transfer başarıları arasında yer alıyor. Peki, Sörloth Türkiye'de oynadı mı, hangi takımda ve ne zaman oynadı? İşte golcü oyuncunun unutulmaz Türkiye kariyerine dair tüm detaylar.

ALEXANDER SÖRLOTH TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Alexander Sörloth, Türkiye'deki futbol kariyerinde sadece Trabzonspor forması giymiştir. 2019 yılının yaz transfer döneminde İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden kiralık olarak bordo-mavi ekibe katılan Norveçli forvet, Trabzon'a geldiği ilk andan itibaren kalitesini konuşturmayı başarmıştır. İlk etapta "kapalı kutu" olarak görülen transfer, kısa sürede ligin dengelerini değiştiren bir gol makinesine dönüşmüştür.

SÖRLOTH TRABZONSPOR'DA NE ZAMAN OYNADI?

Norveçli yıldız, Trabzonspor bünyesinde 2019-2020 sezonunda forma giymiştir. 4 Ağustos 2019 tarihinde bordo-mavili kulüple iki yıllık kiralık sözleşme imzalayan Sörloth, Türkiye'de geçirdiği tek sezonda adeta fırtına gibi esmiştir. 2020 yılının Eylül ayında, sergilediği muazzam performansın ardından Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olarak Türkiye macerasını noktalamıştır. Sadece bir sezon kalmasına rağmen, taraftarların sevgilisi haline gelmiş ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

KUZEYİN KRALI'NIN UNUTULMAZ İSTATİSTİKLERİ VE GOL KRALLIĞI

Sörloth'un Trabzonspor formasıyla sergilediği performans, istatistiksel olarak "kusursuz" şeklinde tanımlanabilir. 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere tüm kulvarlarda sahaya çıkan Sörloth, şu başarılara imza atmıştır:

Süper Lig Gol Krallığı: Attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştır.

Toplam Performans: Bordo-mavili formayla çıktığı 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asist üreterek toplamda 44 gole doğrudan katkı sağlamıştır.

Kupa Şampiyonluğu: Trabzonspor'un o sezon kazandığı Türkiye Kupası zaferinde başrol oynamış, finalde Alanyaspor'a karşı fileleri havalandırmıştır.

SÖRLOTH'UN TRABZONSPOR'DAN AYRILIŞI VE TRANSFER SÜRECİ

2019-2020 sezonunun bitimiyle birlikte Avrupa devlerinin radarına giren Sörloth için transfer süreci oldukça hareketli geçmiştir. Trabzonspor, oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip olmasına rağmen, oyuncunun Avrupa'da oynama isteği ve gelen yüksek teklifler üzerine transferine onay vermiştir. Norveçli golcü, yaklaşık 20 milyon Euro ve ek bonuslar karşılığında Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olmuştur. Bu satıştan elde edilen gelir, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

SÖRLOTH ŞİMDİ NEREDE VE NE YAPIYOR?

Türkiye'den ayrıldıktan sonra RB Leipzig ve Real Sociedad formalarını giyen Alexander Sörloth, kariyerindeki yükselişini sürdürerek İspanyol devi Villarreal'e transfer olmuş, burada gösterdiği olağanüstü performansla (La Liga'da 23 gol) 2024 yazında Atletico Madrid'in yolunu tutmuştur. Bugün Diego Simeone'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Sörloth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı rakip olarak sahaya çıkmaktadır.

TÜRKİYE'DE BIRAKILAN BÜYÜK MİRAS

Alexander Sörloth, Türkiye'de sadece bir yıl kalmasına rağmen hem profesyonelliği hem de golcü kimliğiyle Süper Lig'e damga vurmuştur. Trabzonspor taraftarları onu hala "Kuzeyin Kralı" olarak anmakta ve her transfer döneminde adını heyecanla beklemektedir. Bugün Atletico Madrid formasıyla dünya yıldızı statüsüne erişen Sörloth için Türkiye ve Trabzonspor, kariyerinin en parlak sıçrama tahtası olarak özel bir yere sahiptir.