Soriba Diaoune kimdir? Galatasaray'a iki gol atan Lille forveti kaç yaşında?

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Lille'in 19 yaşındaki forveti Soriba Diaoune, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanan maçın ilk yarısında iki gol attı. Yunus Akgün'ün 2. dakikadaki golüyle geriye düşen Fransız ekibi, eşitliği birkaç dakika sonra Diaoune'un golüyle yakaladı. Genç oyuncu 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

SORIBA DIAOUNE GALATASARAY'A KAÇ GOL ATTI?

Soriba Diaoune, 21 Ekim 2026'daki Lille-Galatasaray maçında Galatasaray'a iki gol attı. İlk 11'de başlayan oyuncunun ilk golü 1-1'lik eşitliği getirdi, ikincisi 39. dakikada Lille'i öne geçirdi. Diaoune bu sezonki ilk golünü de bu maçta attı.

SORIBA DIAOUNE KİMDİR?

Soriba Diaoune, Fransa'nın Lille kulübünde oynayan bir forvet. Futbola 2012'de Lille OMS Fives'ta başladı, 2015'te Lille'in altyapısına geçti. Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 23 Temmuz 2025'te imzaladı. A takımdaki ilk maçına 25 Eylül 2025'te UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşısında oyuna sonradan girerek çıktı.

Ligue 1'deki ilk golünü 14 Aralık 2025'te Lille'in Auxerre'i 4-3 yendiği maçta attı. 2025-2026 sezonunu ligde 10 maç, 1 gol ve 1 asistle kapattı; bu maçların yalnız birinde ilk 11'de başladı. Lille'in B takımında da forma giydi. Lille'le sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor, piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösteriliyor.

SORIBA DIAOUNE KAÇ YAŞINDA?

Soriba Diaoune 19 yaşında. 14 Ağustos 2007'de doğdu. 1,72 metre boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

SORIBA DIAOUNE NERELİ?

Soriba Diaoune, Fransa'nın Lille kentinde doğdu. Gine kökenli bir aileden geliyor; hem Fransa hem Gine vatandaşı.

SORIBA DIAOUNE HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNADI?

Soriba Diaoune, 2023'te Gine 16 Yaş Altı Milli Takımı'yla Montaigu Turnuvası'na gitti ve bir maçta oynadı. Sonra Fransa'nın genç takımlarına geçti: 2024-2025'te Fransa 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi, Eylül 2026'dan bu yana da Fransa 20 Yaş Altı kadrosunda.