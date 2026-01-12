Sonsuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sonsuz Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede yakaladığı başarının ardından televizyon ekranlarına taşınan Sonsuz Aşk, etkileyici anlatımı ve duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekrana bağlıyor. Filmi izlemek isteyenlerin en çok araştırdığı "Sonsuz Aşk ne anlatıyor?", "Hangi oyuncular rol alıyor?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

SONSUZ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, hayatını kardeşiyle birlikte kuran ve küçük anların mutluluğuna tutunan genç bir kadındır. Can ise mesleğinde sıra dışı bir başarıya ulaşmış, genç yaşına rağmen profesör unvanını almış bir cerrahtır. Hayata bakışları ve dünyaları birbirinden oldukça farklı olan bu iki insanın yolları beklenmedik bir anda kesişir. Zamanla filizlenen bu ilişki, güçlü bir aşka dönüşürken beraberinde büyük sınavları ve zorlu engelleri de getirir. Sonsuz Aşk, fedakârlık, umut ve imkânsızlıklar arasında sıkışmış bir sevda hikâyesini merkezine alır.

SONSUZ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sonsuz Aşk filminde yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir:

• Fahriye Evcen – Zeynep

• Murat Yıldırım – Can

• Fatih Al – Tufan

• Filiz Ahmet – Bade

• Didem İnselel – Gülgün

• Ege Aydan – Hamdi

• Zeynep Özder – Berrin

• Nazlı Pınar Kaya – Elif

• Fatih Doğan – Can'ın şoförü

• Derya Bilginer – Selma (Can'ın asistanı)

• Ercan Ertan – Uzman doktor

• Engin Arda – Uzman doktor

• Ayla Akay – Meltem

• Yurtşen Fidan – Güler Teyze

SONSUZ AŞK FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram, romantik ve yer yer komedi unsurlarını bir araya getiren Sonsuz Aşk filminin başrollerini Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım paylaşıyor. Film, doğal güzellikleriyle öne çıkan Cunda Adası'nda çekildi. Ege'nin huzurlu atmosferi, hikâyenin duygusal yapısını güçlendirerek filme görsel bir derinlik kazandırıyor.