Son Seçim Anketi 2026! Yeni Parti oy oranı kaç, güncel yeni seçim anketi sonuçları nedir?

Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağını duyurmasının ardından seçmenin siyasi tercihlerindeki olası değişim araştırıldı. AREA Araştırma’nın çalışmasında yeni partinin konumu, liderlerin beğeni oranları ve partilerin oy dağılımına ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

SON SEÇİM ANKETİ 2026

AREA Araştırma’nın anketine göre Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partinin oy oranı yüzde 19,4 olarak ölçüldü. Yeni parti bu oranla yüzde 34,2 oy alan AK Parti’nin ardından ikinci sıraya yerleşirken, yüzde 11,8’de kalan CHP’yi geride bıraktı. Araştırmadaki diğer sonuçlara göre DEM Parti yüzde 8,7, MHP yüzde 8,1, İYİ Parti yüzde 6,0, Zafer Partisi yüzde 3,5, Anahtar Parti yüzde 2,6, TİP yüzde 2,3 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,1 oy aldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

İşte araştırmaya göre partilerin güncel oy oranları:

AK Parti: Yüzde 34,2

Özgür Özel'in Yeni Partisi: Yüzde 19,4

CHP: Yüzde 11,8

DEM Parti: CHP: Yüzde 8,7

MHP: Yüzde 8,1

İYİ Parti: Yüzde 6,0

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

Anahtar Parti: Yüzde 2,6

TİP: Yüzde 2,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1

Diğer: Yüzde 1,4

11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaş ve üzeri 2 bin 30 kişi katıldı. Çalışma, kır ve kent ayrımı gözetilerek 81 il ile 183 ilçede yürütüldü. Seçmenlere “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusunun yanı sıra kurulacak yeni partinin siyasi yelpazede nerede yer alması gerektiği ve siyasi isimler hakkındaki kanaatleri de soruldu. Anket sonuçlarında yeni partinin Meclis’te ana muhalefet konumuna gelebilecek oy oranına ulaştığı bilgisi yer aldı.

YENİ PARTİ OY ORANI

Araştırmada seçmenlere yeni partinin siyasi yelpazenin hangi bölümünde yer alması gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 35,8’i partinin merkez solda, yüzde 30,7’si merkezde, yüzde 9,4’ü ise merkez sağda konumlanması gerektiğini belirtti. Yanıtların büyük bölümünün merkez sol ve merkez seçeneklerinde toplandığı görüldü. Özgür Özel de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni siyasi oluşumun milletvekilleriyle ilk adımını atacağını ve TBMM’nin ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.

Ankette siyasi isimlere yönelik olumlu kanaat oranları da ölçüldü. Katılımcıların yüzde 45,9’u Özgür Özel hakkında olumlu görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu kanaat oranı yüzde 47,9 olarak aktarılırken, Mansur Yavaş’a yönelik olumlu kanaat oranı yüzde 60,6 olarak kaydedildi. Özel, yeni parti açıklamasında kısır tartışmaları, kutuplaştırıcı dili, siyasetin hukuk yoluyla şekillendirilmesi girişimlerini ve bunların yarattığı korku ile umutsuzluğu geride bırakacaklarını belirtti.