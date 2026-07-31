Son Şans filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Son Şans filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Şans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Şans filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Şans konusu nedir, Son Şans oyuncuları kimler ve Son Şans özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON ŞANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve dram türünün dikkat çeken yapımlarından Son Şans (Southpaw), etkileyici hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde yer aldığı film, boks dünyasında yaşanan zorlu mücadeleyi duygusal bir hikâyeyle bir araya getiriyor. Peki, Son Şans filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?

SON ŞANS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiği Son Şans filmi, 2014 yılında çekildi ve 2015 yılında vizyona girdi. Spor ve dram türlerini başarılı şekilde harmanlayan yapım, gösterime girdiği dönemde hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

SON ŞANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh ile New York'ta gerçekleştirildi. Gerçek boks salonları, spor tesisleri ve şehir merkezlerinde yapılan çekimler sayesinde film, izleyiciye gerçekçi bir atmosfer sunmayı başardı.

SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hafif ağır sıklet dünya şampiyonu boksör Billy Hope'un hayatını konu alıyor. Kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı büyük bir aile trajedisi sonrasında hayatı altüst olan Billy, hem kızının velayetini geri kazanmak hem de yeniden ringlere dönmek için zorlu bir mücadele verir. Eski boksör ve antrenör Tick Wills'in desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışan Billy, hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir sınavdan geçer.

SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI KİM?

• Jake Gyllenhaal – Billy Hope

• Forest Whitaker – Tick Wills

• Rachel McAdams – Maureen Hope

• Naomie Harris – Angela Rivera

• Oona Laurence – Leila Hope

• Curtis "50 Cent" Jackson – Jordan Mains

• Victor Ortiz – Ramone

• Rita Ora – Maria Escobar

• Miguel Gomez – Miguel Escobar

• Beau Knapp – Jon Jon

SON ŞANS FİLMİ NEDEN İZLENMELİ?

Son Şans, yalnızca bir boks filmi olmanın ötesine geçerek aile, kayıp, mücadele ve yeniden ayağa kalkma temalarını güçlü bir şekilde işliyor. Jake Gyllenhaal'ın performansı, etkileyici ring sahneleri ve duygusal anlatımıyla öne çıkan yapım, spor ve dram filmlerini sevenler için kaçırılmayacak yapımlar arasında yer alıyor.