Son Düello filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Düello filmi ne zaman, nerede çekildi?

Son Düello filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Düello filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin ilgisini çeken Son Düello filmi, sinemadaki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında da büyük beğeni topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Düello filminin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları sizler için ele alıyoruz. İşte filmle ilgili merak edilen tüm bilgiler…

Beyaz perdede dikkatleri üzerine çeken Son Düello, şimdi televizyon izleyicisiyle buluşarak yeniden gündeme geliyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için Son Düello'nun neyi anlattığını, oyuncularının kimlerden oluştuğunu ve hikâyesinin temel noktalarını ayrıntılarıyla inceliyoruz.

SON DÜELLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

The Last Duel, Yüz Yıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin ışığında tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının kudreti ve cesaretini anlatıyor.

SON DÜELLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Matt Damon - Sir Jean de Carrouges

• Adam Driver - Jacques Le Gris

• Jodie Comer - Marguerite de Carrouges

• Ben Affleck - Pierre d'Alençon

• Harriet Walter - Nicole de Buchard

• Alex Lawther as Kral VI. Charles

• Serena Kennedy - Kraliçe Isabeau

• Marton Csokas - Crespin

• Zeljko Ivanek - Le Coq

• Tallulah Haddon - Marie

• Bryony Hannah - Alice

• Nathaniel Parker - Sir Robert de Thibouville

• Sam Hazeldine - Thomin du Bois

• Michael McElhatton - Bernard Latour

• Oliver Cotton - Jean de Carrouges III

• Clive Russell - Kral'ın amcası

• Adam Nagaitis - Adam Louvel

• Bosco Hogan - Priest

• Clare Dunne - Ceila

• Caoimhe O'Malley - Elizabeth

SON DÜELLO FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2021 yılında vizyona giren filmin çekimleri Fransa ve İrlanda'da yapıldı. Ridley Scott'ın yönettiği tarihi drama Son Düello, Eylül 2021'de Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yaptı. Orta Çağ Normandiya'sına bir bakış sunuyor.

