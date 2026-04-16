SON DEPREMLER! 16 Nisan deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye genelinde 16 Nisan sabah saatlerinde hissedilen beklenmedik sarsıntılar, çok sayıda ilde kısa süreli tedirginlik ve merakın artmasına neden oldu. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin bilgi edinmeye çalışırken, “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada hızla gündemin üst sıralarına taşındı. Art arda paylaşılan iddia ve görüntüler belirsizliği artırırken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Olayla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, 16 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.

Ülke genelindeki yüksek hassasiyetli deprem ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızlı şekilde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Her iki kurum tarafından yayımlanan “Son Depremler” listeleri, vatandaşlar ve uzmanlar tarafından güvenilir kaynak olarak yakından takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 16 Nisan 2026 tarihli deprem kayıtlarını düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Yayınlanan listelerde sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylar yer alıyor.

7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler sürekli yenilenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış içeriklerin paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

16 NİSAN 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

Türkiye genelinde 16 Nisan sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sarsıntı hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden “Deprem mi oldu?” sorusunu öne çıkardı.

Sarsıntıyı hisseden kişiler, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını inceleyerek detayları araştırmaya yönelirken, yetkililer yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.