SON DAKİKA: Mesut Can Tomay gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika gelişmesiyle sosyal medya fenomeni ve oyuncu Mesut Can Tomay gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen Tomay hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Mesut Can Tomay gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kamuoyunda merak edilen son dakika gelişmeleri ve Mesut Can Tomay'ın hayatına ilişkin detaylar...

MESUT CAN TOMAY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Haberde yer alan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni ve oyuncu Mesut Can Tomay evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tomay, savcılıkta ifade verdi ve daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MESUT CAN TOMAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Habere göre Mesut Can Tomay, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İddiaya göre Tomay'ın uyuşturucu madde siparişi verdiği, çanta içerisindeki uyuşturucu maddeyi aynı binada bulunan doğalgaz dolabına sakladığı ve olayın site görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Tomay'ın savcılık ifadesinde, uyuşturucu maddeyi kendisi için sipariş ettiğini, kamuoyunda gündeme gelen operasyonlardan çekindiği için çantayı doğalgaz dolabına sakladığını ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 doğumlu Türk oyuncu ve sosyal medya fenomenidir.

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde canlandırdığı Tarkan karakteriyle başladı. Daha sonra Maide'nin Altın Günü, Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm ve İkinci Şans gibi dizi ve film projelerinde rol aldı.

2019 yılında Ali Biçim ile birlikte YouTube içerikleri üretmeye başlayan Tomay, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. İkili, YouTube'da Tam Kafadan Karavana adlı içerikleri ve Exxen platformunda yayınlanan O Adam Oldun Mu? programıyla tanındı. Haberde yer alan bilgiye göre Tomay hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.