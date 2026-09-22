SON DAKİKA Manisa: Turgutlu okul saldırısında kaç kişi yaralandı?

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önünde silahla ateş açıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin gerçekleştirdiği belirtilen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sırasında bazı öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılırken, olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. Peki, son dakika Manisa: Turgutlu okul saldırısında kaç kişi yaralandı? İşte detaylar...

SON DAKİKA MANİSA

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa ateş açtı.

Silahla ateş açılması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TURGUTLU OKUL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Turgutlu'daki okul saldırısında bazı öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapıldı. 4 öğrencinin yaralandığı bildiriliyor.

EKİPLERİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin de müdahalesi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin kimliği henüz belirlenmezken, olayın nedeni hakkında da resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, ihbarın ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken saldırının nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.