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SON DAKİKA: İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SON DAKİKA: İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Roma maçının ardından başlayan süreçte deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpteki durumu merak konusu oldu. İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Takımın başındaki geleceği tartışma konusu olan deneyimli teknik adamla ilgili kararın ardından futbolseverler, "İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İsmail Kartal neden ayrıldı? Detaylar haberin devamında...

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Evet, İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı. Roma maçının ardından istifasını açıklayan Kartal'ın kararını geri alması için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın istifasını kabul etmemesine rağmen kararından vazgeçmeyen deneyimli teknik adam ile sarı-lacivertli kulübün yolları ayrıldı.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Kartal'ın ayrılığının temel nedeni, Roma maçının ardından sunduğu istifa kararından geri adım atmaması oldu. Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam etmesini istedi ancak Kartal kararını değiştirmedi. Oğuz Çetin ile Anadolu Kavağı'nda yaklaşık 2 saat süren görüşmede de Kartal'ın kararından vazgeçmesi sağlanamadı.

OLAY NEDİR?

Fenerbahçe'de süreç, İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamasıyla başladı. Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmemesinin ardından Kartal ile yeniden görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak Kartal, takımın saat 12.00'deki antrenmanına da katılmadı ve daha sonra Oğuz Çetin ile Anadolu Kavağı'nda bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden de sonuç alınamayınca İsmail Kartal'ın Fenerbahçe dönemi sona erdi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

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