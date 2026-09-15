SON DAKİKA: Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk istifa mı etti, neden istifa etti?

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un görevinden ayrılması gündemdeki yerini aldı. Pamuk’un istifa edip etmediği ve neden istifa ettiği araştırılırken, İstanbul Valiliği yeni belediye başkan vekilinin belirlenmesi için yapılacak toplantının tarihini de açıkladı. Detaylar haberimizde.

ADALAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEDİNE PAMUK İSTİFA MI ETTİ?

Evet. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Pamuk’un 14 Eylül 2026 tarihli istifa dilekçesi İstanbul Valiliği’ne ulaştı. Bunun üzerine Adalar İlçe Belediye Meclisi’nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanmasına karar verildi.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle Adalar Belediye Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği’nin açıklamasında, Pamuk’un istifasına ilişkin dilekçenin 14 Eylül 2026 tarihinde Valiliğe ulaştığı belirtildi. Valilik açıklamasında istifanın sağlık sorunları gerekçesiyle gerçekleştiği ifade edildi.