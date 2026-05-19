Son Bir Tatil filmi ne zaman, nerede çekildi, Son Bir Tatil filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Bir Tatil filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Bir Tatil filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Bir Tatil konusu nedir, Son Bir Tatil oyuncuları kimler ve Son Bir Tatil özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON BİR TATİL FİLMİ HAKKINDA

Türk sinemasının 2024 yapımları arasında yer alan Son Bir Tatil filmi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor. Aile ilişkilerini mizahi ve duygusal bir dille ele alan film, özellikle tatil teması etrafında gelişen olay örgüsüyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

SON BİR TATİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Son Bir Tatil, evliliklerinde ciddi sorunlar yaşayan ve boşanma kararı alan İhsan ve Selma çiftinin hikayesini konu alıyor. Çift, bu süreci kızları Sude’ye en az travmayla anlatabilmek için farklı bir yol seçer.

Ayrılığı açıklamak için “son bir aile tatili” planlayan İhsan ve Selma, bu tatilin hem duygusal bir kapanış hem de sakin bir geçiş olmasını amaçlar. Ancak planlandığı gibi gitmeyen tatil, beklenmedik olaylar, komik tesadüfler ve aksiliklerle bambaşka bir maceraya dönüşür. Film, aile bağları, iletişim sorunları ve duygusal kırılmaları eğlenceli bir anlatımla bir araya getiriyor.

SON BİR TATİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Film, televizyon ve sinema dünyasından tanınan oyuncuları bir araya getiriyor. Başrollerde yer alan isimler ve kadro şu şekilde:

• Toygan Avanoğlu (İhsan)

• Burcu Gönder (Selma)

• İlayda Sezgin (Sude)

• Ömer Gülşen

• Şiva Behrouzfar

• Dost Elver

• Aslı Omağ

Oyuncu kadrosu, hem komedi hem de dramatik sahnelerde güçlü performanslar sunarak filmin duygusal dengesini destekliyor.

SON BİR TATİL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Son Bir Tatil filmi, 2024 yılı içerisinde çekilmiş ve aynı yıl izleyiciyle buluşmuştur. Yapım süreci tamamlandıktan sonra film vizyona girerek sinemaseverlerle buluşmuştur. Modern bir aile hikayesini ele alan yapım, güncel temasıyla dikkat çekmektedir.

SON BİR TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Ege Bölgesi’nin popüler tatil destinasyonlarından biri olan Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Yaz atmosferini yansıtan sahil kasabası görüntüleri, filmin hikayesine doğal ve sıcak bir arka plan sunmaktadır.

Didim’in deniz, sahil ve tatil kasabası dokusu, filmdeki aile hikayesiyle birleşerek izleyiciye hem görsel hem de duygusal açıdan güçlü bir atmosfer sunmaktadır.