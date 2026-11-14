Sömestr tatili ne zaman 2027? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

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Sömestr tatili, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü bitecek. Birinci dönemin son ders günü 22 Ocak 2027 Cuma. Öğrenciler ikinci dönemin ilk günü olan 8 Şubat 2027 Pazartesi günü okula dönecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2027?

Tatil 25 Ocak 2027'de başlıyor. MEB takvimi 13 Haziran 2026'da açıklanmıştı ve yarıyıl tatili için 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri verilmişti. Birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılmıştı; 22 Ocak 2027 Cuma günü kapanacak.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Takvimde iki haftalık, yani 10 iş günlük bir tatil var. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklenince öğrenciler 23 Ocak Cumartesi ile 7 Şubat Pazar arasında toplam 16 gün okula gitmeyecek. 14 Kasım 2026 itibarıyla tatilin başlamasına 72 gün var.

SÖMESTR NE DEMEK?

Sömestr, Fransızcadan dilimize geçen ve "yarıyıl" anlamına gelen bir kelime. Okullarda eğitim yılı iki döneme ayrılıyor; iki dönem arasındaki tatile resmî dilde yarıyıl tatili, günlük dilde ise sömestr ya da 15 tatil deniyor.

OKULLAR ŞU AN NEDEN TATİLDE?

Okullarda birinci dönem ara tatili sürüyor. MEB takvimine göre ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihlerini kapsıyor. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerini yaptı ve hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlıyor.

İKİNCİ ARA TATİL VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü bitecek; öğrenciler 15 Mart'ta okula dönecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili bu tarihten sonra başlayacak.