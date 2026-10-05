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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı, ekranlardaki kariyerinin yanı sıra merak edilen konular arasında yer alıyor. Sivrioğlu'nun aile hayatına ilişkin en çok araştırılan başlıkların başında ise çocukları geliyor. Peki, Somer Sivrioğlu'nun çocukları kimler? Somer Sivrioğlu'nun çocuklarının anneleri kimdir? Detaylar...

SOMER SİVRİOĞLU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Somer Sivrioğlu'nun iki çocuğu bulunuyor. Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ile yaptığı evlilikten Deniz ve Derin adında iki çocuk sahibi oldu. Kaynaklarda Somer Sivrioğlu'nun biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu belirtiliyor.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN ÇOCUKLARI KİMLER?

Somer Sivrioğlu'nun çocuklarının isimleri Deniz ve Derin'dir. Deniz, Sivrioğlu'nun oğludur. Derin ise kızıdır. İki çocuğun da eski eşi Aslı Sivrioğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya geldiği kaynaklarda yer alıyor.

DENİZ

Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'dir. Verilen bilgilere göre Deniz, Avustralya'nın Sydney kentinde büyüdü ve tiyatro ile ilgileniyor.

DERİN

Somer Sivrioğlu'nun kızı ise Derin'dir. Derin'in de Avustralya'da yaşadığı, geçmiş tarihli haberlerde yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN ÇOCUKLARININ ANNELERİ KİMDİR?

Somer Sivrioğlu'nun çocuklarının annesi eski eşi Aslı Sencer, diğer adıyla Aslı Sivrioğlu'dur. Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu 2001 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz ve Derin adında iki çocuğu oldu.

Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu'nun evliliği daha sonra sona erdi. Çiftin boşanma süreciyle ilgili haberlerde evliliklerinin 2021 yılında sona erdiği bilgisi yer aldı. Böylece Deniz ve Derin'in annesi olarak kaynaklarda Aslı Sivrioğlu'nun adı öne çıkıyor.

Somer Sivrioğlu'nun çocuklarıyla ilgili kamuya açık bilgiler temel olarak çocuklarının isimleri, cinsiyetleri ve annelerinin kim olduğu bilgileriyle sınırlı. Bu nedenle Deniz ve Derin hakkında doğrulanmamış veya kamuya açık kaynaklarda bulunmayan kişisel ayrıntılara yer verilmemesi önem taşıyor.