Masterchef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki restoranı Efendy faaliyetlerini sonlandırdı. Restoranın kapanmasının ardından Somer Şef'in MasterChef Türkiye'deki geleceği merak konusu oldu. Peki, Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı? İşte detaylar...

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILACAK MI?

Somer Sivrioğlu'nun Efendy restoranını kapatmasının ardından MasterChef Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ancak Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliğini sürdürüyor.

SOMER SİVRİOĞLU RESTORANINI NEDEN KAPATTI?

Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı? Efendy, ilk olarak 2007 yılında Sydney'de faaliyet göstermeye başladı. Yaklaşık beş yıl önce İstanbul'a taşınan restoran, İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Efendy, İstanbul'daki misafirlerine 16 Ağustos 2026 akşamı son kez servis verdi. Restoranın kapanmasının ardından Sivrioğlu'nun çalışmalarına Sydney'de devam edeceği belirtildi.

Somer Sivrioğlu'nun kariyerinin önemli bir bölümü Avustralya'da geçti. İstanbul'daki Efendy'nin kapanmasıyla birlikte gastronomi faaliyetlerinde yeniden Sydney'e ağırlık vereceği belirtilirken, bu durumun MasterChef Türkiye'den ayrılacağı anlamına geldiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.