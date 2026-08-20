Haberler

Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı?

Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki restoranı Efendy faaliyetlerini sonlandırdı. Restoranın kapanmasının ardından Somer Şef'in MasterChef Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki restoranı Efendy faaliyetlerini sonlandırdı. Restoranın kapanmasının ardından Somer Şef'in MasterChef Türkiye'deki geleceği merak konusu oldu. Peki, Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı? İşte detaylar...

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILACAK MI?

Somer Sivrioğlu'nun Efendy restoranını kapatmasının ardından MasterChef Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ancak Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliğini sürdürüyor.

SOMER SİVRİOĞLU RESTORANINI NEDEN KAPATTI?

Somer Sivrioğlu restoranını neden kapattı? Efendy, ilk olarak 2007 yılında Sydney'de faaliyet göstermeye başladı. Yaklaşık beş yıl önce İstanbul'a taşınan restoran, İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Efendy, İstanbul'daki misafirlerine 16 Ağustos 2026 akşamı son kez servis verdi. Restoranın kapanmasının ardından Sivrioğlu'nun çalışmalarına Sydney'de devam edeceği belirtildi.

Somer Sivrioğlu'nun kariyerinin önemli bir bölümü Avustralya'da geçti. İstanbul'daki Efendy'nin kapanmasıyla birlikte gastronomi faaliyetlerinde yeniden Sydney'e ağırlık vereceği belirtilirken, bu durumun MasterChef Türkiye'den ayrılacağı anlamına geldiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu

Giresun’daki selde kaybolmuştu: Cansız bedeni başka şehirde bulundu
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Ekipler eve böyle girdi, gördükleri manzara korkunçtu
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor

Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki: Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas