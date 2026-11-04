Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, Slavia Prag Arsenal nereden CANLI izlenir?

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Slavia Prag, taraftarının desteğini arkasına alarak Arsenal karşısında sürpriz bir sonuç arıyor. Arsenal ise Prag deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Mücadele, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Slavia Prag Arsenal maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

SLAVIA PRAG ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Arsenal maçı, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 1 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 1'in yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

SLAVIA PRAG ARSENAL NEREDEN CANLI İZLENİR?

Slavia Prag Arsenal maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

SLAVIA PRAG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag Arsenal maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

SLAVIA PRAG ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Slavia Prag Arsenal maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 1 üzerinden canlı takip edebilecek.

SLAVIA PRAG ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slavia Prag ile Arsenal arasındaki karşılaşma, Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak. Ev sahibi Slavia Prag, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE İLE BERABERE KALMIŞTI

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Fenerbahçe ile de karşılaştı. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe 2-0 öne geçmesine rağmen Çekya ekibi geri dönüş yaparak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.