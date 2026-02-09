Haberler

Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı, Skriniar cezası bitti mi?

Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı, Skriniar cezası bitti mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA ve Süper Lig'de önemli maçlara hazırlanırken, taraftarlar Milan'ın yıldızı Milan Skriniar'ın sahada olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Skriniar cezası sona erdi mi ve Trabzonspor karşısında forma giyecek mi? İşte son gelişmeler ve oyuncunun durumu hakkında bilmeniz gerekenler.

Trabzonspor ile Milan arasında oynanacak kritik maç öncesi Milan savunmasının bel kemiği Milan Skriniar gündemde. Ceza durumu çözüldü mü? Skriniar bu önemli mücadelede sahada olacak mı? İşte Trabzonspor maçında Slovak yıldızın durumuna dair tüm detaylar.

SKRİNİAR TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, 2 maçlık cezasını Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında tamamlayacak. Deneyimli savunmacının cezasını bitirmesiyle birlikte, Trabzonspor deplasmanında yeniden forma giymesi bekleniyor. Taraftarlar, Slovak yıldızın kritik maçta sahada olup olmayacağını merak ediyor.

SKRINIAR'IN CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Skriniar'a verilen 2 maç men cezası ve 80 bin TL para cezasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Gençlerbirliği maçında sahaya çıkamayacak olan savunmacı, cezalarını tamamladıktan sonra yeniden kadroya dahil edilecek.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

Cezasını tamamlayan Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımının en önemli isimlerinden biri olarak sahada olacak. Savunmanın bel kemiği olarak değerlendirilen yıldız oyuncu, bu kritik deplasmanda takımına güven verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

Cezaevinden çıkar çıkmaz tüm ailesini katletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti