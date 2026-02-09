Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı, Skriniar cezası bitti mi?

Trabzonspor ile Milan arasında oynanacak kritik maç öncesi Milan savunmasının bel kemiği Milan Skriniar gündemde. Ceza durumu çözüldü mü? Skriniar bu önemli mücadelede sahada olacak mı? İşte Trabzonspor maçında Slovak yıldızın durumuna dair tüm detaylar.

SKRİNİAR TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, 2 maçlık cezasını Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında tamamlayacak. Deneyimli savunmacının cezasını bitirmesiyle birlikte, Trabzonspor deplasmanında yeniden forma giymesi bekleniyor. Taraftarlar, Slovak yıldızın kritik maçta sahada olup olmayacağını merak ediyor.

SKRINIAR'IN CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Skriniar'a verilen 2 maç men cezası ve 80 bin TL para cezasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Gençlerbirliği maçında sahaya çıkamayacak olan savunmacı, cezalarını tamamladıktan sonra yeniden kadroya dahil edilecek.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

Cezasını tamamlayan Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımının en önemli isimlerinden biri olarak sahada olacak. Savunmanın bel kemiği olarak değerlendirilen yıldız oyuncu, bu kritik deplasmanda takımına güven verecek.