Skriniar sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, Skriniar kaç maç yok?

Skriniar neden oyundan çıktı, sakatlığı var mı ve kaç maç yok? Mücadelenin ikinci yarısında değişiklikle kenara gelen yıldız oyuncu, takımının savunma planlarını da etkiledi. İlk değerlendirmelere göre tedbir amaçlı bir değişiklik ihtimali öne çıkarken, Skriniar'ın kaç karşılaşmada forma giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

SKRINIAR SAKATLANDI MI?

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası Milan Skriniar, kendini bir anda yere bıraktı. Sağlık ekibinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan deneyimli savunmacı, kenara gelmek zorunda kaldı. Bu gelişme, hem teknik heyette hem de taraftarlar arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu.

SKRINIAR NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Mücadelenin kritik anlarından birinde yaşanan sakatlık sonrası Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Skriniar'ın yaşadığı problemin kas zorlanması mı yoksa daha ciddi bir sakatlık mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Kulüp cephesinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, detaylı kontrollerin ardından durumunun netleşmesi bekleniyor.