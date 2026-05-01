Skriniar neden yok, Fenerbahçe Başakşehir maçında Skriniar sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de Rams Başakşehir randevusu öncesi Milan Skriniar şoku yaşanıyor. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Skriniar sakat mı, Başakşehir maçında neden oynamıyor?" başlıkları üzerine kulüp doktorlarından gelen raporlar, tecrübeli savunmacının iki tendon yırtığı içeren ciddi bir kas sakatlığıyla mücadele ettiğini ortaya koydu. Yıldız ismin sahalara dönüş tarihi ve savunma hattındaki alternatif isimlere dair tüm detayları sizler için derledik.

SKRINIAR NEDEN YOK, SAKAT MI?

Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibinden gelen bilgilere göre; Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinden bu yana iki tendon yırtığı içeren ciddi bir kas sakatlığıyla mücadele ediyordu. Takımını yalnız bırakmamak adına bu süreci %50 performansla ve yoğun ağrılarla geçiren tecrübeli savunmacının durumu, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşmasıyla ciddileşti. Doktorların tavsiyesi ve teknik heyetin kararıyla Skriniar, Rams Başakşehir maç kadrosundan çıkarıldı.

SKRINIAR CEZALI MI, KAÇ MAÇ YOK?

Milan Skriniar'ın kadroda olmamasının sebebi herhangi bir kart cezası değil, tamamen yaşadığı ağır sakatlıktır. Slovak stoperin sadece Başakşehir maçında değil, bir sonraki hafta oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında da forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Oyuncunun sezonun geri kalanındaki durumu, yapılacak olan yoğun tedavinin seyrine göre netlik kazanacak.

FEDAKARLIKLA GEÇEN 40 MAÇ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, savunmadaki liderliğinin yanı sıra skora verdiği 2 gollük katkıyla da dikkat çekmişti. Sakatlığına rağmen haftalardır takımı yarı yolda bırakmamak adına sahaya çıkan Skriniar'ın bu özverisi, teknik heyet ve taraftardan tam not alsa da, sağlık durumu daha fazla risk edilmemesi adına oyuncunun dinlendirilmesine karar verildi.

SAVUNMADA KRİTİK EKSİK: YERİNE KİM OYNAYACAK?

Skriniar gibi bir liderin yokluğunda Jose Mourinho'nun savunma kurgusunda nasıl bir değişikliğe gideceği merak konusu. Sarı-lacivertlilerde Skriniar'ın eksikliğinde stoper hattında Çağlar Söyüncü veya Rodrigo Becao gibi isimlerin daha fazla sorumluluk alması bekleniyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de, savunma hattındaki bu zorunlu değişim maçın kaderini belirleyen unsurlardan biri olacak.