Skriniar gidiyor mu? Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de kaptanlık görevini üstlenen Milan Skriniar hakkında İtalya basınında ses getiren bir transfer söylentisi ortaya atıldı. Tecrübeli stoperin, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın transfer gündemine girdiği iddia ediliyor.

Sarı-lacivertli ekibin lider oyuncularından biri olan Milan Skriniar'ın, Milan tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor. İtalyan temsilcisi savunma hattını güçlendirmeyi planlarken, Skriniar'ın takım içindeki kilit rolü ve istikrarlı şekilde ilk 11'de yer alması bu transferin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.

MİLAN DEFANS HATTINI YENİLEME PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Milan, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmayı hedefliyor. Hücum hattı için West Ham United ile Niclas Füllkrug'un kiralanması konusunda anlaşmaya varan kırmızı-siyahlıların, defans için de deneyimli bir oyuncuyu kadroya katmak istediği ifade edildi.

SKRİNİAR TRANSFER RADARINDA

Haberde, Milan'ın savunma için değerlendirdiği adaylar arasında Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar'ın da bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertli takımda kaptanlık yapan ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Skriniar'ın, kulübündeki konumu nedeniyle transferinin oldukça zor olduğu vurgulandı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER SEÇENEKLER

Milan'ın savunma listesinde Juventus'tan Federico Gatti'nin de yer aldığı ancak 27 yaşındaki futbolcunun kulübünden ayrılmasının şu aşamada düşük ihtimal olduğu aktarıldı. İtalyan temsilcisinin bir diğer alternatifinin ise Monaco'da forma giyen Eric Dier olduğu kaydedildi.

DAHA ÖNCE JUVENTUS'U REDDETMİŞTİ

30 yaşındaki Milan Skriniar için geçmiş dönemde Juventus'un da devreye girdiği, ancak deneyimli stoperin bu teklife sıcak bakmadığı belirtilmişti. Fenerbahçe, Skriniar'ı geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralamış, yaz transfer döneminde ise bonservisini kadrosuna katmıştı.

Osman DEMİR
