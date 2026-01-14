Şıvga Gerez kimdir? Şıvga Gerez kaç yaşında, nereli?

2000'li yılların başında televizyon ekranlarında iz bırakan isimlerden biri olan Şıvga Gerez, özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki dikkat çeken karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Gerez, son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte "Şıvga Gerez kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını da beraberinde getirdi. Merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Şıvga Gerez, 2000'li yılların başında özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu ve dansçıdır. Eğlence sektörüne dansözlükle adım atan Gerez; oyunculuk, parapsikoloji ve spiritüel danışmanlık alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Geniş ilgi gören sahne performansları ve televizyon projeleriyle uzun yıllar gündemde kalmıştır.

ŞIVGA GEREZ KAÇ YAŞINDA?

29 Ocak 1970 doğumlu olan Şıvga Gerez, 55 yaşındadır.

ŞIVGA GEREZ NERELİ?

Şıvga Gerez, İstanbul doğumludur.

ŞIVGA GEREZ'İN KARİYERİ

Şıvga Gerez, kariyerine dansöz olarak başladı. İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmesinin ardından İbo Show'da sergilediği performanslarla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Oyunculuğa 2001 yılında yayımlanan Dansöz filmiyle adım attı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahapaşalıların Ablası" karakteriyle yaptı. Bu rol, onun televizyon dünyasında tanınmasını sağladı.

2010 yılında En Mutlu Olduğum Yer adlı yapımda da yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

ŞIVGA GEREZ KİMİN KIZI?

Şıvga Gerez, 1930 yılında Romanya'da doğan ve 1950'li yıllarda Türk sinemasında tanınan oyunculardan biri olan Üftade Kimi'nin kızıdır. Üftade Kimi, özellikle 1951–1960 yılları arasında canlandırdığı kurnaz kadın rolleriyle bilinir ve 30 Ekim 1999'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.