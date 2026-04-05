Sivasspor – Esenler Erokspor karşılaşması nefes kesecek! Tribünlerdeki coşku ve saha içi mücadele, izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olacak. Taraftarlar maçın atmosferini şimdiden hissetmeye başladı. Sivasspor Erokspor maçı hangi kanalda, Sivasspor Esenler Erokspor nereden CANLI izlenir?

SİVASSPOR VS ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu mücadele, Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında yaşanacak. Taraftarlar maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Sivasspor – Esenler Erokspor mücadelesi, TRT Spor kanalı aracılığıyla Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de erişim mümkün.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN DETAYLARI

Maçı Bein Sports Max 1 üzerinden takip etmek isteyenler, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanalları kullanabilir. Bu kanal şifreli yayınladığı için abonelik gerekmektedir ve internet üzerinden de erişim sağlanabilir.

SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR MAÇ TARİHİ

Maç, 05 Nisan Pazar günü oynanacak ve Trendyol 1. Lig’de kritik bir mücadeleye sahne olacak.

MAÇ SAATİ

Sivasspor ile Esenler Erokspor karşılaşması, 16:00’da başlayacak. Taraftarlar, heyecan dolu maç için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadele, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ev sahibi ekip Sivasspor, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.