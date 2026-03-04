Sivas okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 4 Mart Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 4 Mart Çarşamba Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas'ta Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk Uyarısı

SİVAS – İç Anadolu'nun yüksek rakımlı kenti Sivas, 4 Mart Çarşamba gününü yoğun kış şartları altında geçiriyor. Şehir genelinde gün boyu kar yağışının etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının en yüksek 0°C olacağı bildirildi. Gece saatlerinde ise gökyüzünün açmasıyla birlikte termometrelerin dondurucu bir seviye olan -10°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı ihtimalinin gündüz saatlerinde %55 seviyelerinde seyrettiği kentte, rüzgar kuzeybatıdan saatte 13 mph hızla esecek. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek kuvvetli don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.